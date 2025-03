VIDEO: आखिर ऐसा क्या हुआ जो बीच मैदान में अपने खिलाड़ियों पर चिल्लाने लगे आशीष नेहरा?

Ashish Nehra Shows Anger On Gujarat Titans Players: आईपीएल 2025 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला बीते कल (29 मार्च) गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया. जहां जीटी की टीम मैदान मारने में कामयाब रही. मगर मैच के दौरान अपने निचले क्रम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन देख गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा कुछ खास प्रसन्न नजर नहीं आए. मैच के दौरान का एक ऐसा पल भी आया जब उन्होंने अपना धैर्य खो दिया. इस दौरान बीच मैदान में उन्हें चिल्लाते हुए पाया गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

मैच के दौरान हैरान कर देना वाला यह पल गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी के दौरान 19वें ओवर में देखने को मिला. विपक्षी टीम की तरफ से दीपक चाहर गेंदबाजी कर रहे थे. चाहर के इस ओवर की पहली ही गेंद पर राहुल तेवतिया थोड़ा सुस्त नजर आए. वह क्रीज के अंदर वापस आ पाते. उससे पहले हार्दिक पंड्या ने एक शानदार थ्रो पर स्टंप की गिल्लियां बिखेर दी. नतीजन उन्हें रन आउट होकर पवेलियन का रुख करना पड़ा.

