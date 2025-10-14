Ashes 2025: 'वह एकदम सही बोल रहा', वॉर्नर की एशेज पर बड़ी भविष्यवाणी, फैंस ने किया पुरजोर समर्थन

David Warner's big prediction on Ashes:अगले महीने खेले जाने वाली बहुप्रतीक्षित एशेज सीरीज में खासा समय है, लेकिन शब्दबाण चलने शुरू हो गए हैं. अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने सीरीज के परिणाम को लेकर बड़ी भविष्यवाणी क्या की, तो वह सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए. फैंस उनकी जमकर खिंचाई कर रहे हैं. वॉर्नर ने अपनी देश के फॉक्स चैनल पर ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में 4-0 से जीतने की बात कही. और जैसे ही यह बात उनके मुंह से निकली, वैसे ही सोशल मीडिया ने इसे लपक लिया. इसके बाद जो प्रतिक्रिया आई, वह आप खुद देखें. भारतीय फैंस को वॉर्नर की बात में खासा दम दिख रहा है, लेकिन दो ही शब्दों में समर्थन कर दिया

Very True — Saurabh Marwadi (@SaurabhMarwadi) October 13, 2025

इनके हिसाब से इंग्लैंड कंगारुओं के आस-पास भी नहीं आ पाएगा

England doesn't even come close to Australia 🦘 in Ashes! — 𝐀𝐦𝐚𝐧. (@kingxAman18) October 13, 2025

वास्तव में कंगारुओं की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा सालों से रहा है

That's Aussie attitude, mind games before actual one — $_besura_gian_$ (@SarcasticGian) October 13, 2025

बड़ी संख्या में वॉर्नर की बात को फैंस सही मान रहे हैं

That's Aussie attitude, mind games before actual one — $_besura_gian_$ (@SarcasticGian) October 13, 2025

वैसे इंग्लैंड के चाहने वालों की भी कमी नहीं है. आप देखिए