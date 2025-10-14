विज्ञापन
Ashes 2025: 'वह एकदम सही बोल रहा', वॉर्नर की एशेज पर बड़ी भविष्यवाणी, फैंस ने किया पुरजोर समर्थन

Ashes 2205: डेविड वॉर्नर ने एशेज सीरीज को लेकर बात कही है, वह इंग्लैंड के समर्थकों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है

Ashes 2025: 'वह एकदम सही बोल रहा', वॉर्नर की एशेज पर बड़ी भविष्यवाणी, फैंस ने किया पुरजोर समर्थन
  • डेविड वॉर्नर ने अगले महीने होने वाली एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की चार शून्य से जीत की भविष्यवाणी की है
  • वॉर्नर की इस भविष्यवाणी के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना और प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं
  • भारतीय प्रशंसक वॉर्नर के इस बयान को समर्थन दे रहे हैं और इंग्लैंड की जीत की संभावना कम समझ रहे हैं
David Warner's big prediction on Ashes:अगले महीने खेले जाने वाली बहुप्रतीक्षित एशेज सीरीज में खासा समय है, लेकिन शब्दबाण चलने शुरू हो गए हैं. अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने सीरीज के परिणाम को लेकर बड़ी भविष्यवाणी क्या की, तो वह सोशल मीडिया के निशाने पर आ गए. फैंस उनकी जमकर खिंचाई कर रहे हैं. वॉर्नर ने अपनी देश के फॉक्स चैनल पर ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में 4-0 से जीतने की बात कही. और जैसे ही यह बात उनके मुंह से निकली, वैसे ही सोशल मीडिया ने इसे लपक लिया. इसके बाद जो प्रतिक्रिया आई, वह आप खुद देखें. भारतीय फैंस को वॉर्नर की बात में खासा दम दिख रहा है, लेकिन दो ही शब्दों में समर्थन कर दिया

इनके हिसाब से इंग्लैंड कंगारुओं के आस-पास भी नहीं आ पाएगा

वास्तव में कंगारुओं की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा सालों से रहा है

बड़ी संख्या में वॉर्नर की बात को फैंस सही मान रहे हैं

वैसे इंग्लैंड के चाहने वालों की भी कमी नहीं है. आप देखिए

