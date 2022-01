Ashes: अजब-गजब! प्लेइंग XI से बाहर रहने के बाद भी ओली पोप ने बनाया रिकॉर्ड, केवल तीसरी बार हुआ ऐसा

Ashes 2021-22: स्मिथ ने पिच पर नचाई गेंद, चकमा खाकर आउट हुआ बल्लेबाज, दिखी 'शेन वार्न' की झलक- Video

बता दें कि एशेज के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड 2 विकेटकीपरों से साथ मैदान पर उतरा था लेकिन बटलर को मैच के दौरान बायें हाथ की तर्जनी अंगुली में चोट लगी जिसके कारण वह विकेटकीपिंग नहीं कर पाए. बैकअप विकेटकीपर बेयरस्टो को भी इंग्लैंड की पहली पारी में शतक के दौरान पैट कमिंस की गेंद पर अंगूठे में चोट लगी. जिसके बाद पोप के बतौर सब्स्टीट्यूट मैदान पर उतारा गया. 142 साल के टेस्ट इतिहास में यह सिर्फ तीसरा मौका है कोई सब्स्टीट्यूट एक टेस्ट मैच में 4 कैच लेने में सफल रहे हैं.

बतौर सब्स्टीट्यूट टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी

यूनिस खान- 4 कैच, पाकिस्तान vs बांग्लादेश, 2001

ऋद्दिमान साहा- 4 कैच, भारत Vs ऑस्ट्रेलिया, 2021

ओली पोप- 4 कैच, ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड, 2022

एच स्ट्रडविक- 3 कैच, इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया, 1904

भारत के केएस भरत ने बतौर सब्स्टीट्यूट एक टेस्ट में 3 कैच लेने का रिकॉर्ड बनाया है. भरत ने यह कारनामा 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में बनाया था. भारत के सहवाग भी बतौर सब्स्टीट्यूट एक टेस्ट में 3 कैच लेने का रिकॉर्ड बना चुके हैं. (इनपुट भाषा के साथ)

