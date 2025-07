India vs England: भारत की हार के बाद वरुण ग्रोवर ने दिया मोहम्मद सिराज को दिलासा, वायरल हुई फोटो 

क्रिकेट के मैदान पर हार जीत तो लगी रहती है, एक टीम जीतती है तो कोई एक टीम को हर का सामना करना पड़ता है. लेकिन, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही होती है कि हम एक-दूसरी टीम का सम्मान करें और जेंटलमैन गेम दिखाएं. हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच हुई पांच मैच की टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम को 22 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज काफी उदास नजर आए, तो इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स उन्हें दिलासा देने पहुंच गए. सोशल मीडिया पर वरुण ग्रोवर ने दोनों की फोटो शेयर कर इमोशनल कैप्शन लिखा.

Losing in sports is a unique kind of pain. It's only a game yes, and still the win & loss are definitive, all 'if onlys' exhausted. As opposed to life where the win & loss are always ongoing, entangled.



And that's why sporting results cut deep. It is life's drama in a… pic.twitter.com/HbLqtlqiUh