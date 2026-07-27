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अर्शदीप सिंह ने एक्टर-मॉडल समरीन कौर के साथ अपने रिश्ते को किया ऑफिशियल, शेयर की तस्वीर

Arshdeep Singh Girlfriend Samreen Kaur: अर्शदीप सिंह के तस्वीर अपलोड करने के तुरंत बाद, कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में इस जोड़े को बधाई दी.

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अर्शदीप सिंह ने एक्टर-मॉडल समरीन कौर के साथ अपने रिश्ते को किया ऑफिशियल, शेयर की तस्वीर
Arshdeep Singh Girlfriend Samreen Kaur:

Arshdeep Singh Girlfriend Samreen Kaur: भारत के तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक्टर-मॉडल समरीन कौर के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की है, जिससे दोनों के बारे में हफ़्तों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है. भारतीय तेज गेंदबाज ने रविवार को इंस्टाग्राम पर समरीन के साथ दो तस्वीरें शेयर कीं. तस्वीरों में दोनों एक-दूसरे को गले लगाते हुए दिख रहे हैं. क्रिकेटर ने कैप्शन छोटा रखा और लिखा, "माई पर्सन" (मेरा अपना).

अर्शदीप सिंह के तस्वीर अपलोड करने के तुरंत बाद, कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में इस जोड़े को बधाई दी. समरीन, जिनका जन्म 7 सितंबर 1999 को जम्मू-कश्मीर में हुआ था, ने एक मॉडल और एक्टर के तौर पर काम किया है.

वह पहली बार फेमिना मिस इंडिया 2018 में फाइनलिस्ट बनने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आईं, जहाँ उन्होंने जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया था. पेजेंट में हिस्सा लेने के बाद उन्हें मॉडलिंग के काम मिले और बाद में वह एक्टिंग की दुनिया में आ गईं.

समरीन ZEE5 की वेब सीरीज़ 'नेल पॉलिश' में नजर आ चुकी हैं और '83' और 'सरदार जी 2' जैसी फ़िल्मों में भी काम कर चुकी हैं.

फ़िल्मों और वेब सीरीज़ के अलावा, समरीन जुबिन नौटियाल, बादशाह और गुरु रंधावा जैसे गायकों के साथ म्यूज़िक वीडियो में भी नज़र आई हैं. वह 'बावला' और 'तुझे भूलना तो चाहा' जैसे गानों में दिखाई दी हैं.

कुछ दिन पहले, समरीन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अर्शदीप के साथ एक तस्वीर भी शेयर की थी, जिसमें दोनों मैचिंग गोल्ड पेंडेंट पहने हुए नज़र आ रहे थे.

क्रिकेट की बात करें तो, IPL 2026 के दौरान अर्शदीप को सोशल मीडिया पर अपनी वायरल रील्स के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था. यह वह समय था जब पंजाब किंग्स का प्रदर्शन बहुत खराब रहा और टीम प्लेऑफ़ में जगह नहीं बना पाई. कुछ फैंस ने इस तेज़ गेंदबाज़ की आलोचना की क्योंकि वे अपने खेल पर ध्यान देने के बजाय सोशल मीडिया पर एक्टिव थे.

अर्शदीप आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ़ भारत की तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में खेलते दिखे थे. इस सीरीज़ में मेहमान टीम को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा, जिसमें निर्णायक मैच में उन्हें 27 रनों से हार मिली. उस मैच में बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ का प्रदर्शन बहुत खराब रहा; उन्होंने बिना कोई विकेट लिए 72 रन दिए.

वनडे सीरीज़ से पहले, भारत को इंग्लैंड के खिलाफ़ पांच मैचों की मुश्किल T20I सीरीज़ का सामना करना पड़ा था. इसमें भारत चार मैच हार गया, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. टीम के खराब प्रदर्शन के बावजूद, अर्शदीप चार विकेट लेकर सीरीज़ में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बने.

इंग्लैंड दौरे के बाद, अर्शदीप को ज़िम्बाब्वे के खिलाफ़ तीन मैचों की T20I सीरीज़ के लिए आराम दिया गया था. रविवार को हरारे में भारत ने शानदार क्लीन स्वीप किया, जो राष्ट्रीय टीम के कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर की पहली सीरीज़ जीत थी.

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