'एक सच्चा लीजेंड', यह खिलाड़ी है विश्व क्रिकेट का दूसरा 'रिकी पोंटिंग', ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने बताया

Andy Bichel on Virat Kohli : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज एंडी बिचेल ने वर्तमान क्रिकेट के उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो विश्व क्रिकेट का दूसरा रिकी पोंटिंग मानते हैं. एंडी बिचेल ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बात करते हुए उस क्रिकेटर के बारे में अपनी राय दी है. एंडी बिचेल ने माना है कि विराट कोहली की बल्लेबाजी को देखकर उन्हें रिकी पोंटिंग की याद आती है. बिकेल ने कोहली और अपने पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के बीच समानताओं को लेकर बात की. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने कहा, "विराट कोहली इस खेल के एक सच्चे लीजेंड हैं. वह हमेशा रिकी पोंटिंग की याद दिलाते हैं. रिकी भी वही खेल खेलते थे, जो कोहली खेलते थे, बहुत अच्छे बल्लेबाज़. विराट उन खिलाड़ियों में से एक हैं जो खेल को पूरी तरह से संभालते हैं, बहुत ऊर्जावान और देखने में शानदार. रिकी की तरह"

विराट कोहली एक महान खिलाड़ी है

सर्वकालिक महानतम बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले कोहली ने पिछले साल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. विराट 2024 टी20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे. किंग कोहली इस प्रारूप में 4000 से अधिक करियर रन बनाने वाले केवल दो भारतीयों में से एक हैं. उन्होंने इस साल मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. कोहली ने टेस्ट में 123 मैचों में 46.85 की औसत से 30 शतकों और 31 अर्धशतकों सहित 9230 रन बनाए थे.

2027 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं विराट कोहली

एंडी बिचेल ने कोहली के भविष्य को लेकर भी अपनी राय दी और कहा, "मुझे लगता है कि विराट वह बहुत फिट है. वह बहुत अच्छा कर रहा है. ज़ाहिर है, वह अभी भी आईपीएल खेलना चाहता है. आरसीबी ने पिछले साल खिताब जीता था, इसलिए वह लगातार दो आईपीएल जीतने के लिए उत्सुक है." ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट से बाहर होने से उसे अपने 50 ओवर के क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने का एक मौका मिला है. अगर वह अच्छा स्कोर कर रहा है, तो आप इसके लिए उसे दोष नहीं दे सकते, उसे बस मैदान पर जाकर रन बनाते रहना है और अगर वह ऐसा करता है, तो वह 2027 विश्व कप में जगह बना सकता है."