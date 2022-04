अमित मिश्रा ने अपने ट्वीट से दिला दी वॉर्नर को SRH की याद, कही दिल को छू लेने वाली बात

दिल्ली कैपिटल्स के लिए कोलकाता (DCvsKKR) के खिलाफ आईपीएल के 19 मैच में डेविड वॉर्नर ने 61 रन बनाकर एक बार फिर से दिखा दिया कि क्यों वे आईपीएल (IPL) की सबसे हॉट प्रापर्टी में से एक हैं. अमित मिश्रा ने डेविड वॉर्नर की पारी के बाद दो तस्वीरें शेयर की हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं.

इन तस्वीरों में एक तब की है जब वे सनराइजर्स हैदाबाद का हिस्सा थे दूसरी तस्वीर कोलकाता के खिलाफ मैच की है जहां उन्होंने 45 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली है. इस पारी के दौरान उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए. अमित मिश्रा ने इन तस्वीरों के लिए कैप्शन में लिखा है कि Nothing changes, if nothing changes...

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डेविड वॉर्नर ने काफी क्रिकेट खेला है लेकिन अंत में उनका प्रदर्शन और रिश्ता भी इस टीम के साथ कुछ खास नहीं रहा, अमित मिश्रा अपने ट्वीट से कहना चाहते हैं कि अगर कुछ चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा. अगर इस मैच की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. दिल्ली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 215 रन बनाए.