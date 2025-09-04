Amit Mishra: 25 सालों से चले आ रहे इंटरनेशनल क्रिकेट करियर पर अमित मिश्रा ने लगाया विराम, लिया संन्यास

Amit Mishra Retirement: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने आखिरकार अपने 25 सालों से चले आ रहे इंटरनेशनल क्रिकेट करियर पर विराम लगा दिया है. उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है. 42 वर्षीय स्पिनर ने देश के लिए अपना पहला मुकाबला वनडे फॉर्मेट के तहत 13 अप्रैल साल 2003 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेल था. जहां टीम इंडिया को 153 रनों के बड़े अंतर से जीत मिली थी. बात करें डेब्यू मैच में अमित मिश्रा के प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने ब्लू टीम की तरफ से कुल पांच ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 29 रन खर्च कर एक सफलता प्राप्त की थी. मैच के दौरान उनके शिकार नील मैकेंजी (12) बने थे. मैकेंजी को उन्होंने पार्थिव पटेल के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया था.

कैसा रहा अमित मिश्रा का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

अमित मिश्रा को भारतीय टीम में ज्यादा मौके प्राप्त नहीं हुए. मगर जब-जब उन्हें हुनर दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ. उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया. देश के लिए वह कुल 68 इंटरनेशनल मैच खेलने में कामयाब रहे. इस दौरान उन्हें 84 पारियों में 156 सफलता हासिल हुई.

अमित मिश्रा ने देश के लिए 22 टेस्ट मैच की 40 पारियों में 35.72 की औसत से 76, वनडे में 36 मैच की 34 पारियों में 23.63 की औसत से 64 और टी20 में 10 मैच खेलते हुए 10 पारियों में 15.0 की औसत से 16 सफलता हासिल की.

बल्लेबाजी में भी रहे आगे

अमित मिश्रा देश के लिए बल्लेबाजी में भी कारगर रहे. रेड बॉल क्रिकेट में उन्होंने कई बार अपने बल्ले की धमक दिखाई. टीम के लिए उन्होंने 22 टेस्ट की 32 पारियों में 21.6 की औसत से 648 रन बनाए. जिसमें चार अर्धशतक शामिल है.

अमित मिश्रा का आईपीएल में नहीं था कोई टक्कर

अमित मिश्रा को इंटरनेशनल क्रिकेट में जरूर अपनी कुछ खास उपयोगिता दिखाने का मौका नहीं मिला. मगर आईपीएल में उन्होंने अपनी जमकर चमक बिखेरी. उनकी बेहतरीन प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अब भी आईपीएल में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले खिलाड़ियों में आठवें पायदान पर काबिज हैं.

देश की प्रतिष्ठित लीग में उन्होंने 2008 से 2024 के बीच कुल 162 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच 162 पारियों में 23.82 की औसत से 174 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. आईपीएल में उनके नाम तीन बार हैट्रिक लेने का भी कारनामा है.

