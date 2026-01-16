नजमुल इस्लाम पर एक्शन के बाद भी जारी बवाल के बीच BCB ने BPL के मैचों को लेकर नई तारीखों का किया ऐलान

BPL New Schedule Announced Amid Demand Of Nazmul Islam Apologises Publicly: ESPNCricinfo के रिपोर्ट के मुताबिक बहिष्कार की समय सीमा को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई थी, जिसके चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने गुरुवार देर रात एक सूचना जारी की. इस सूचना में बताया गया कि 15 जनवरी के लिए निर्धारित मैच अब 16 जनवरी को खेले जाएंगे, और जो मैच मूल रूप से 16 और 17 जनवरी को होने थे, उन्हें एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि एलिमिनेटर और क्वालीफायर 1 मुकाबले अब 19 जनवरी की बजाय 20 जनवरी को होंगे.

इससे पहले गुरुवार को बताया गया था कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के डायरेक्टर नज़मुल इस्लाम हाल ही में खिलाड़ियों के बारे में अपनी "अपमानजनक टिप्पणियों" के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं, तो बांग्लादेश के खिलाड़ी देश में क्रिकेट का बहिष्कार खत्म करने को तैयार हैं. बुधवार को, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों के मद्देनजर BCCI के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) द्वारा IPL 2026 से तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के बाद T20 विश्व कप की गतिरोध को हल करने के लिए दो क्रिकेट देशों के बीच बातचीत का सुझाव देने के लिए पूर्व बांग्लादेश कप्तान तमीम इकबाल को "भारतीय एजेंट" कहा था.

इसके कुछ दिनों बाद, नज़मुल ने अपनी विवादास्पद टिप्पणियों में यह सुझाव देकर और इजाफा किया कि अगर खिलाड़ी T20 विश्व कप से चूक जाते हैं तो BCB टीम को कोई मुआवजा नहीं देगा और उनके प्रमुख ट्रॉफियां नहीं जीतने की ओर इशारा किया. इससे बांग्लादेश क्रिकेट समुदाय में भारी हंगामा हुआ क्योंकि गुरुवार को होने वाले बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) और ढाका क्रिकेट लीग के मैच उनके बहिष्कार के कारण नहीं हुए.

डेली स्टार ने बुधवार को नज़मुल के हवाले से कहा, "मुआवजे का सवाल ही नहीं उठता. हमने उन पर इतना निवेश किया है, वे कहीं भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं. क्या हमने अब तक एक भी वैश्विक ट्रॉफी जीती है? तब हम हर बार कह सकते थे, आप प्रदर्शन करने में विफल रहे हैं, हमने आप पर जो कुछ भी खर्च किया है, अब हम उसे वापस ले लेंगे. इसे हमें वापस करो."

क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश (CWAB) के अध्यक्ष मोहम्मद मिथुन और स्टार ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज ने नज़मुल के बयानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूर्व ने नज़मुल से डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देने की मांग की और मिराज ने डायरेक्टर की "शर्मनाक और अनुचित" टिप्पणियों की निंदा की और उनका खंडन किया. ऑलराउंडर ने यह भी बताया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) और प्रायोजक अपनी अधिकांश आय के साथ अपने खिलाड़ियों की मदद करते हैं.

जबकि BCB ने एक बयान जारी कर नज़मुल को बोर्ड की वित्त समिति के अध्यक्ष पद से हटाने की घोषणा की, ESPNCricinfo के अनुसार, खिलाड़ी चाहते हैं कि उन्हें डायरेक्टर के पद से भी हटाया जाए और CWAB उनसे सार्वजनिक माफी चाहता है. ESPNCricinfo के अनुसार, गुरुवार शाम को एक फ़ोन कॉल के दौरान, BCB के प्रेसिडेंट और पूर्व कप्तान अमीनुल इस्लाम ने कथित तौर पर कहा था कि नज़मुल के माफ़ी मांगने का एकमात्र तरीका "बंद कमरे में मीटिंग" है. जिन खिलाड़ियों से उन्होंने बात की, जिनमें कुछ सीनियर खिलाड़ी भी शामिल थे, उन्हें अमीनुल का यह रवैया पसंद नहीं आया.

कॉल के बाद, CWAB ने एक बयान जारी कर कहा कि BCB और क्रिकेटरों से बातचीत के बाद, यह तय किया गया है कि अगर नज़मुल सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगते हैं, तो खिलाड़ी शुक्रवार को BPL में खेलेंगे और अपना बॉयकॉट खत्म कर देंगे. बयान में यह भी कहा गया कि BCB को नज़मुल को बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स से हटाने के लिए समय लेने और अपनी प्रक्रिया का पालन करने में कोई दिक्कत नहीं है.

ESPNCricinfo के हवाले से CWAB ने कहा, "हम BCB ​​डायरेक्टर एम नज़मुल इस्लाम को बोर्ड की फाइनेंस कमेटी से हटाने के फैसले का स्वागत करते हैं."

"चूंकि उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है और चूंकि BCB ने उनकी डायरेक्टरसिप के संबंध में प्रक्रियागत कारणों से समय मांगा है, इसलिए हम वह समय देना चाहते हैं. हालांकि, हमें उम्मीद है कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी. इसके अलावा, चूंकि डायरेक्टर एम नज़मुल इस्लाम ने क्रिकेटरों के बारे में सार्वजनिक रूप से अपमानजनक शब्द कहे हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि वह सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे. हमने BCB को सूचित किया है कि अगर वह सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगते हैं और उनकी डायरेक्टरसिप की प्रक्रिया जारी रहती है, तो हम शुक्रवार से खेल में लौटने के लिए तैयार हैं,"

इससे इस मुद्दे को सुलझाने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से BCB के पाले में आ गई है, लेकिन अमीनुल के साथ कॉल पर मौजूद कुछ लोगों ने ESPNCricinfo को बताया है कि वे इसे लेकर बहुत ज़्यादा आशावादी नहीं हैं.

शुक्रवार को BPL के दो मैच होने हैं: ढाका कैपिटल्स बनाम रंगपुर राइडर्स दोपहर 2 बजे स्थानीय समय और चट्टोग्राम रॉयल्स बनाम राजशाही वॉरियर्स शाम 6 बजे स्थानीय समय. इससे पहले गुरुवार को, दिन का पहला मैच बॉयकॉट होने के बाद, जब खिलाड़ी मीरपुर के मैदान में नहीं उतरे और नज़मुल को फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन पद से हटाए जाने से पहले, मिथुन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था,

"खिलाड़ियों के बीच चर्चा हुई है कि कल रात से हमें हर कदम पर 'प्रक्रिया, प्रक्रिया, प्रक्रिया' कहा जा रहा है," उन्होंने कहा. "वे (BCB) एक सॉल्यूशन लेकर आए थे, लेकिन हम सहमत नहीं हुए. उसके बाद, उन्हें अपनी प्रोसेस के लिए 48 घंटे चाहिए थे, इसलिए मैंने खिलाड़ियों से बात की और चर्चा के बाद हमारा सवाल यह है कि '48 घंटे का समय लेने के बाद, अगर वह इस्तीफ़ा नहीं देता है, तो भी हम खेलना बंद कर देंगे."

"हमने विरोध किया है और इसलिए आज पहला गेम नहीं होगा. अगर हम आज दूसरा गेम खेलते भी हैं, लेकिन 48 घंटे बाद भी अगर उसे नहीं हटाया जाता है, तो आखिरकार गेम फिर से बंद हो जाएगा. अब हम सिर्फ़ एक शर्त पर जाएंगे, और वह यह है कि अगर BCB आप लोगों के पास आकर यह कमिटमेंट दे कि वे गारंटी देते हैं कि यह आदमी 48 घंटे के अंदर BCB का हिस्सा नहीं रहेगा, और अगर वह BCB का हिस्सा रहता है, तो क्रिकेटरों के न खेलने के फैसले पर उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलेगी. और BCB सारी ज़िम्मेदारी लेगी."