'मैं थाला का प्रशंसक था और रहूंगा..' अंबाती रायडू ने आलोचना करने वालों को लेकर तोड़ी चुप्पी, मचाया बवाल

Ambati Rayudu on MS Dhoni: पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू (Ambati Rayudu in IPL 2025) आईपीएल 2025 के दौरान अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ काफी मुखर रहे हैं, उन्होंने खुलकर सीएसके और एमएस धोनी की प्रशंसा की है. जिससे रायडू को सोशल मीडिया पर फैन्स लगातार ट्रोल करते नजर आते हैं. ऐसे में अंबाती रायडू ने अब उन ट्रोलर्स को जवाब दिया है. रायडू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, "मैं थाला का प्रशंसक था..मैं थाला का प्रशंसक हूं, मैं हमेशा थाला का प्रशंसक रहूंगा.. कोई कुछ भी सोचे या करे, इससे एक प्रतिशत भी फर्क नहीं पड़ेगा. इसलिए कृपया पेड पीआर पर पैसा खर्च करना बंद करें और उसे दान में दें. इससे बहुत से वंचित लोगों को लाभ मिल सकता है".

फैन्स ही नहीं बल्कि पूर्व क्रिकेटर भी रायडू को लेकर लगातार बातें करते रहते हैं. वहीं, पिछले मैच में जब धोनी पहले बल्लेबाजी करने आए थे तो रायडू ने इंटरव्यू के दौरान अपने अंदाज में धोनी की प्रशंसा की थी. जिसके बाद पूर्व भारतीय ओपनर नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया पर उस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था. "धोनी क्रिकेट खेलने आए हैं गुरु? युद्ध लड़ेंने नहीं."

I was a Thala's fan

I am a Thala's fan

I will always be a Thala's fan.



No matter what anyone thinks or does. It will not make a one percent difference.



So please stop spending money on paid pr and donate that to charity. Lot of underprivileged people can benefit.