विज्ञापन
विशेष लिंक

AUSW vs PAKW: अलाना किंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 52 साल के महिला वनडे इतिहास में ये कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी

Alana King World Record AUSW vs PAKW ODI WC 2025: ऑस्ट्रेलिया की टीम एक समय 115 रन पर 8 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी. ऐसे में अलाना किंग ने बेथ मूनी के साथ मिलकर पारी को संभाला और नौंवे विकेट के लिए 106 रन की शानदार साझेदारी की.

Read Time: 3 mins
Share
AUSW vs PAKW: अलाना किंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 52 साल के महिला वनडे इतिहास में ये कारनामा करने वाली पहली खिलाड़ी
Alana King World Record AUSW vs PAKW ODI WC 2025
  • ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर अलाना किंग ने महिला वनडे क्रिकेट में दसवें नंबर पर पहला अर्धशतक बनाया
  • अलाना किंग ने पाकिस्तान के खिलाफ 49 गेंदों में नाबाद 51 रन बनाए जिसमें तीन चौके और तीन छक्के शामिल थे
  • किंग और बेथ मूनी ने नौंवे विकेट के लिए 106 रन की महिला वनडे इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी की
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Alana King World Record AUSW vs PAKW ODI WC 2025: महिला विश्व कप 2025 में कोलंबो में खेले गए ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर अलाना किंग ने इतिहास रच दिया. आमतौर पर अपनी गेंदबाज़ी के लिए मशहूर अलाना ने इस बार बल्ले से कमाल कर दिखाया और नया रिकॉर्ड अपने नाम किया. अलाना किंग ने दसवें नंबर पर बल्लेबाज़ी करते हुए 49 गेंदों में नाबाद 51 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे. यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक था. इसके साथ ही वे महिला वनडे क्रिकेट में दसवें नंबर पर अर्धशतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं.

मुश्किल स्थिति में शानदार साझेदारी

ऑस्ट्रेलिया की टीम एक समय 115 रन पर 8 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी. ऐसे में अलाना किंग ने बेथ मूनी के साथ मिलकर पारी को संभाला और नौंवे विकेट के लिए 106 रन की शानदार साझेदारी की जो महिला वनडे क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी नौंवे विकेट की साझेदारी है. बेथ मूनी ने 114 गेंदों में 109 रन की दमदार पारी खेली, जो उनके करियर का पांचवां वनडे शतक रहा. पारी की आखिरी गेंद पर वे आउट हुईं, लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलिया मैच में मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था.

टीम की शानदार वापसी

मूनी और किंग की जोड़ी ने टीम को गहरी मुश्किल से बाहर निकाला. जहां ऑस्ट्रेलिया 76 रन पर 7 विकेट खो चुका था, वहीं इन दोनों की बदौलत टीम ने 9 विकेट पर 221 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया.

अलाना किंग का अब तक का प्रदर्शन

29 साल की अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया की एक प्रभावशाली गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं. पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच से पहले वे 41 वनडे में 61 विकेट ले चुकी थीं और 18 पारियों में 213 रन बना चुकी थीं. लेग स्पिनर किंग दाएं हाथ से बल्लेबाज़ी करती हैं और अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए लगातार महत्वपूर्ण योगदान देती रही हैं. इस ऐतिहासिक पारी ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापसी दिलाई, बल्कि महिला क्रिकेट इतिहास में अलाना किंग का नाम भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Women, Pakistan Women, Australia Women, ICC Women's ODI World Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com