बीच मैदान में पाकिस्तानी स्टार से मिलने पहुंच गए अजय देवगन, उसी खिलाड़ी ने चोटिल होने के बावजूद इंडिया को दिया जख्म

Ajay Devgn meets Pakistan legend Shahid Afridi: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का एक मुकाबला शनिवार को इंडिया चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस के बीच बर्मिंघम में खेला गया. इस मैच में भी वैसे ही फैंस की मौजूदगी देखी गई, जैसी भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले के दौरान देखी जाती है. मैच की रोमांचकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले को देखने के लिए भारत की तरफ से बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन भी पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने बीच मैदान में जाकर विपक्षी टीम के स्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी से खास मुलाकात की.

बता दें इंडिया चैंपियंस बनाम पाकिस्तान चैंपियंस मैच के लिए शाहिद अफरीदी पूरी तरह से फिट नहीं थे. इसके बावजूद उन्होंने भारत के खिलाफ मैदान में उतरने का फैसला लिया. यही नहीं उन्होंने ग्रीन टीम के लिए टीम इंडिया के लिए खिलाफ कुल 2 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच उन्हें कोई सफलता तो हाथ नहीं लगी, लेकिन उन्होंने इस मैच में 4.50 की इकोनॉमी से महज 9 रन खर्च किए. जो टीम की जीत में अहम योगदान साबित हुआ.

Bollywood actor Ajay Devgn meeting Pakistan's legend Shahid Afridi 🇮🇳🇵🇰🔥



Younis Khan confirmed @SAfridiOfficial was injured, but he still played and bowled overs for his country Pakistan. Massive respect for Lala ❤️❤️❤️ @ajaydevgn pic.twitter.com/RRshMmUenP