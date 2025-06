WTC Final: विश्व विजेता बनने वाले एडन मार्करम ने रचा इतिहास, तेंदुलकर का महारिकॉर्ड टूटा, सर डॉन ब्रैडमैन की बराबरी कर मचाई खलबली

Aiden Markram record: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (WTC Final 2025) में (South Africa vs Australia, Final) एडन मार्करम (Aiden Markram) ने इतिहास रच दिया. मार्करम ने साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में 136 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर दुनिया को हैरान कर दिया. मार्करम ने 207 गेंद पर 136 रन की पारी खेली, जिसमें 14 चौके लगाए. मार्करम की पारी ने साउथ अफ्रीका को पहली बार टेस्ट का विश्व चैंपियन बना दिया. मार्करम ने अपनी इस पारी के दौरान सचिन तेंदुलकर का महारिकॉर्ड तोड़कर विश्व क्रिकेट में खलबली मचा दी. मार्करम किसी भी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर मार्करम ने सचिन तेंदुलकर की ओर से शारजाह, कोका-कोला कप, 1998 के फाइनल में बनाए गए 134 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

पुरुष फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सर्वोच्च स्कोर (Highest Scores vs AUS in Men's Finals)

136 (207) – एडेन मार्कराम, लॉर्ड्स, विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप, 2025*

134 (131) – सचिन तेंदुलकर, शारजाह, कोका-कोला कप, 1998

120* (133) – पॉल कॉलिंगवुड, मेलबर्न, कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज, 2007

117* (120) – सचिन तेंदुलकर, सिडनी, कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज, 2008

112* (137) – गैरी कर्स्टन, मेलबर्न, बेन्सन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज, 1994

इसके अलावा एडेन मार्करम लॉर्ड्स में चौथी पारी में टेस्ट शतक लगाने वाले साउथ अफ्रीका के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. वैसे, लॉर्ड्स में 13 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने शतक लगाया है लेकिन मार्करम चौथी पारी में ऐसा कमाल करने वाले पहले साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज बने हैं. ऐसा कर उन्होंने महान डॉन ब्रैडमैन की लिस्ट में खुद के नाम को जोड़ लिया है. (Don Bradman vs Aiden Markram)

अबतक लॉर्ड्स में चौथी पारी में 6 विदेशी बल्लेबाजों ने शतक लगाए हैं जिसमें डॉन ब्रैडमैन का भी नाम शामिल है. सर डॉन ब्रैडमैन ने साल 1938 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की चौथी पारी में 102 रन की नाबाद पारी खेली थी. वहीं, गॉर्डन ग्रीनिज के नाम लॉड्स् में खेले गए टेस्ट मैच की चौथी पारी में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. गॉर्डन ग्रीनिज ने 1984 में चौथी पारी में 214 रन की पारी खेली थी. वो ऐसा कमाल करने वाले इकलौते मेहमान बल्लेबाज हैं.

लॉर्ड्स में चौथी पारी में टेस्ट शतक बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज (मेहमान बल्लेबाज)

(Visiting players scored Test hundreds at Lord's in the 4th innings)

102 – डॉन ब्रैडमैन Vs इंग्लैंड, 1938

138 – रॉय फ्रेडरिक्स Vs इंग्लैंड, 1976

214* – गॉर्डन ग्रीनिज Vs इंग्लैंड, 1984

109* – अजीत अगरकर Vs इंग्लैंड, 2002

136 – माइकल क्लार्क Vs इंग्लैंड, 2009

102* – एडेन मार्कराम Vs ऑस्ट्रेलिया, 2025

एडेन मार्कराम का ऐतिहासिक कारनामा

वहीं, बतौर ओपनर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में चौथी पारी में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में मार्करम संयुक्त रूप से दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इस मामले में पहले नंबर पर सुनील गावस्कर और ग्रीम स्मिथ हैं जिनके नाम 4 शतक लगाने का कमाल दर्ज है.

टेस्ट क्रिकेट इतिहास में बतौर ओपनर चौथी पारी में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

4 – सुनील गावस्कर (30 पारी)

4 – ग्रीम स्मिथ (38 पारी)

3* – एडेन मार्करम (16 पारी)

3 – हर्बर्ट सटक्लिफ (15 पारी)

3 – ग्राहम गूच (25 पारी)

3 – ज्योफ बॉयकॉट (34 पारी)

3 – गॉर्डन ग्रीनिज (37 पारी)

बता दें कि एडेन मार्करम WTC के फाइनल में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले ओपनर भी बने हैं. WTC फाइनल में अबतक ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने मार्करम से पहले शतक लगाया था लेकिन दोनों बल्लेबाज बतौर ओपनर ऐसा नहीं कर पाए थे. मार्करम ऐसा करने वाले इकलौते ओपनर हैं.

बता दें कि साउथ अफ्रीका ने 27 साल के बाद कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीता है। उसने आखिरी बार 1998 आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट जीता था. साउथ अफ्रीका की इस जीत में एडन मार्कराम, कप्तान टेंबा बवुमा और तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा का अहम रोल रहा.