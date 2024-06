कौन है दक्षिण अफ्रीका का सबसे सफल कप्तान? वर्ल्ड कप सहित 3 बड़े खिताब कर चुके हैं अपने नाम

Who is Most Successful Captain of South Africa? दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार टी20 वर्ल्ड कप इतिहास के फाइनल में प्रवेश कर लिया है. टूर्नामेंट का पहला 'सेमी फाइनल' मुकाबला आज (27 जून) त्रिनिदाद में खेला गया. यहां अफगानिस्तान के खिलाफ एडेन मार्करम की अगुवाई में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीकी टीम ने 9 विकेट से बड़ी जीत हासिल की. इस जीत के साथ ही प्रोटियाज टीम ने फाइनल में भी एंट्री पा ली. इसके बाद से मार्करम की खूब सराहना हो रही है.

ऐसा नहीं है कि एडेन मार्करम से पहले अफ्रीकी टीम में अच्छे कप्तान नहीं आए हैं. टीम की अगुवाई ग्रीम स्मिथ से लेकर एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी कर चुके हैं. इसके बावजूद आज से पहले टीम कभी भी किसी बड़े टूर्नामेंट को अपने नाम नहीं कर सकी. यह बार बार हुआ है जब अफ्रीकी टीम ने एडेन मार्करम की अगुवाई में टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश किया है. बात करें मार्करम के अबतक के कप्तानी के बारे में तो वो कुछ इस प्रकार है-

मार्करम की कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है अफ्रीका

एडेन मार्करम की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका की टीम अंडर-19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम चुकी है. 2014 अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला गया था. यहां पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी टीम 44.3 ओवरों में अपने पूरे विकेट खोते हुए 131 रन बनाने में कामयाब हुई थी.

वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए अफ्रीकी टीम ने इस लक्ष्य को 42.1 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. मैच के दौरान कप्तान मार्करम जबर्दस्त लय में नजर आए. उन्होंने पारी का आगाज करते हुए 125 गेंद में 66 रन की नाबाद अर्धशतकीय पारी खली. इस दौरान उनके बल्ले से 6 चौके निकले. यह पहली बार हुआ था जब दक्षिण अफ्रीका की टीम उनकी अगुवाई में कोई बड़ा खिताब अपने नाम करने में कामयाब हो पाई थी.

सनराइजर्स ईस्टर्न केप को 2 बार चैंपियन बनाया

मार्करम की कप्तानी का जलवा यहीं नहीं रुका. SA20 क्रिकेट लीग में वह सनराइजर्स ईस्टर्न केप को 2 बार चैंपियन बना चुके हैं. पहले उन्होंने टीम को 2023 में खिताब दिलाया. उसके बाद साल 2024 में भी वह अपनी टीम को जिताने में कामयाब रहे. बता दें अफ्रीकी क्रिकेट टीम में यह कहना गलत नहीं होगा कि बतौर कप्तान वह अबतक के सबसे सफल कप्तान हैं.