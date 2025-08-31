Dream11 के हटने के बाद बीसीसीआई 452 करोड़ की नई जर्सी स्पॉन्सरशिप डील की तलाश में- सूत्र

Team India sponsorship: BCCI ने ड्रीम11 के मुख्य स्पांसर के रूप में जाने के बाद अपनी उम्मीदें स्पष्ट कर दी हैं. संसद में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पारित होने के बाद ड्रीम11 को समय से पहले अपना अनुबंध समाप्त करना पड़ा. यह स्थिति भारतीय बोर्ड के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है क्योंकि एशिया कप 2025 की शुरुआत होने वाली है, एनडीटीवी के सूत्रों ने पुष्टि की है कि बोर्ड 2025-28 की अवधि के लिए एक नए स्पांसर को लाने पर विचार कर रहा है, जिसकी कीमत लगभग 450 करोड़ रुपये आंकी गई है.

ड्रीम11 का बीसीसीआई के साथ 3 साल का करार किया था, जिसके तहत ब्रांड भारतीय बोर्ड को 358 करोड़ रुपये का भुगतान करता. हालांकि यह करार लगभग दो साल बाद समाप्त होना था. एनडीटीवी के सूत्रों ने पुष्टि की है कि बीसीसीआई अब 2025 से 2028 तक 140 मैचों के लिए स्पांसर ढूंढने की कोशिश कर रहा है. ड्रीम11 द्वारा बोर्ड को दिए गए भुगतान की तुलना में यह एक बेहतर अनुबंध होगा. यह स्पांसर घरेलू और विदेशी दोनों द्विपक्षीय मैचों के साथ-साथ एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) और ICC द्वारा आयोजित बहु-टीम टूर्नामेंटों के लिए होगा.

बीसीसीआई ने प्रत्येक द्विपक्षीय मैच के लिए 3.5 करोड़ रुपये और आईसीसी तथा एसीसी मैचों के लिए 1.5 करोड़ रुपये का लक्ष्य भी रखा है, जो ड्रीम11 से ज़्यादा है, लेकिन बायजू से मिलने वाले राजस्व से कम है.

महिला वर्ल्ड कप से पहले स्पांसर मिलने का भरोसा

बीसीसीआई एशिया कप से पहले एक शर्ट प्रायोजक ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समय कम होने के कारण इसमें थोड़ी देरी हो सकती है. हालांकि, उन्हें महिला वर्ल्ड कप से पहले एक नई संस्था मिलने का भरोसा है.