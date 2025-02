AFG vs SA, Champions Trophy, 2025: कराची की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सबकुछ

AFG vs SA, Champions Trophy, 2025: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शुक्रवार को अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच कराची में मुकाबला होगा. यह टूर्नामेंट का तीसरा और ग्रुप-बी का पहला मैच होगा, जिसमें दोनों टीमें जीत के साथ शुरुआत करने की कोशिश में होंगी. मैच में मौसम अहम किरदार निभा सकता है. पीएमडी ने कराची में हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है. अफगानिस्तानी टीम हाल के वर्षों में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती है और वनडे विश्व कप 2023 और टी-20 विश्व कप 2024 में बड़ी टीमों को हराकर सुर्खियां बटोर चुकी है, वहीं, साउथ अफ्रीका की टीम भी लगातार मजबूत होती जा रही है और उन्होंने पिछले साल आईसीसी टूर्नामेंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। ऐसे में यह मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है.

अफगानिस्तान की टीम को हशमतुल्लाह शाहिदी लीड कर रहे हैं, जबकि साउफथ अफ्रीका की कमान तेम्बा बावुमा के हाथों में है. अफगानिस्तान की बल्लेबाजी में रहमत शाह, इकराम अलीखिल, इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज अहम भूमिका निभा सकते हैं, वहीं गेंदबाजी में राशिद खान, फजल हक फारूकी और अजमतुल्लाह ओमरजई पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका की टीम के पास मजबूत बल्लेबाजी क्रम है, जिसमें कप्तान बावुमा के अलावा टोनी डी जोर्जी, रासी वान डर डुसेन, एडेन मार्करम, हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं. गेंदबाजी में कगिसो रबाडा, केशव महाराज और मार्को जेनसेन विपक्षी बल्लेबाजों को चुनौती देने के लिए तैयार होंगे.

वनडे में कैसा रहा है दोनों टीमों का रिकॉर्ड (SA vs AFG, Head to Head in ODIs)

वनडे क्रिकेट के आंकड़ों की बात करें तो अब तक अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से अफगानिस्तान ने दो में जीत हासिल की है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने तीन मुकाबले जीते हैं। दोनों टीमों के बीच आखिरी वनडे मैच सितंबर 2024 में खेला गया था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने सात विकेट से जीत दर्ज की थी. कराची के नेशनल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, लेकिन हाल ही में यहां खेले गए पाकिस्तान-न्यूजीलैंड मुकाबले में तेज गेंदबाजों और स्पिनरों को भी फायदा मिला था. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 247 रन है, जबकि सर्वाधिक स्कोर 374 रन रहा है, जो भारत ने 2008 में बनाया था. इस मुकाबले में दोनों टीमें 500 से अधिक रन बनाने की क्षमता रखती हैं, लेकिन गेंदबाजों के लिए भी यहां अवसर होंगे.

कराची में मौसम कैसा रहेगा (Karachi weather forecast)

कराची के मौसम की बात करें तो पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना है और हल्की बारिश हो सकती है.हालांकि, उमस कम रहेगी, जिससे खिलाड़ियों को थोड़ी राहत मिलेगी. अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर (SA vs AFG, These players to watch out for)



इस मुकाबले में कुछ खिलाड़ियों पर खास नजर रहेगी.अफगानिस्तान की ओर से राशिद खान, अजमतुल्लाह ओमरजई, रहमानुल्लाह गुरबाज, सदिकल्लाह अटल और फजल हक फारूकी से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वहीं, साउथ अफ्रीका टीम में टोनी डी जोर्जी, हेनरिच क्लासेन, मार्को जेनसेन, केशव महाराज और कगिसो रबाडा अहम भूमिका निभा सकते हैं.

कराची की पिच क्या असर दिखाएगी (National Stadium, Karachi, Pitch Report)

कराची में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाने वाला है. यहां की पिच पर बल्लेबाज तेजी से रन बनाने में माहिर हैं. इस मैदान पर अबतक वनडे में कुल 78 मैच खेले गए गए हैं जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 36 मैचों में जीत मिली है. वहीं, लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को 39 मैचों में जीत मिली है. इसका मतलब साफ है कि बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा मिल सकती है. ओस के कारण बाद में गेंदबाजी करना मुश्किल होगा.

अफगानिस्तान टीम (Afghanistan Squad)

दोनों टीमों की स्क्वाड देखें तो अफगानिस्तान के पास हशमतुल्लाह शाहिदी के नेतृत्व में एक संतुलित टीम है, जिसमें बल्लेबाजों और गेंदबाजों का अच्छा मिश्रण है. उनके दल में रहमत शाह, इकराम अली ख़िल, इब्राहिम जादरान, रहमानुल्लाह गुरबाज़, सेदिकुल्लाह अटल, राशिद खान, नांग्याल खरोती, नूर अहमद, फजल हक फारूकी, फरीद मलिक, नवीद जादरान, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह ओमरजई और मोहम्मद नबी शामिल हैं.

साउथ अफ्रीकी टीम (South Africa Squad)

दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान बावुमा के साथ हेनरिच क्लासेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, टोनी डी जोरजी, मार्को जेनसेन, डेविड मिलर, वियान मुल्डर, लुंगी एनगिडी, ट्रिस्टन स्टब्स, रासी वैन डेर डुसेन, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, रयान रिकलटन और तबरेज शम्सी टीम का हिस्सा हैं.

साउथ अफ्रीका संभावित इलेवन (South Africa Probable XI)

टेम्बा बावुमा (कप्तान), रयान रिकेलटन, रासी वैन डेर डुसेन, एडेन मार्कराम, डेविड मिलर, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), मार्को जेन्सन, वियान मुल्डर, केशव महाराज, कैगिसो रबाडा, तबरेज़ शम्सी

अफगानिस्तान संभावित इलेवन (Afghanistan Probable XI)

रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, नांग्याल खरोती, राशिद खान, नूर अहमद