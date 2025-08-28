'हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य...', Asia Cup 2025 को लेकर अफगानिस्तान टीम के कप्तान राशिद खान का बड़ा बयान

Rashid Khan on Asia Cup 2025: अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने शुक्रवार से शुरू हो रही टी20 अंतरराष्ट्रीय त्रिकोणीय श्रृंखला से पहले कहा है कि हाल ही में आईसीसी के वैश्विक आयोजनों में शानदार प्रदर्शन के बावजूद उनकी टीम का कोई "विशिष्ट लक्ष्य" नहीं है. राशिद की टीम शारजाह में पहले मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगी, जबकि दूसरी टीम संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) है जो अगले महीने यूएई में होने वाले एशिया कप के लिए अभ्यास मैच के तौर पर खेलेगी. अफगानिस्तान पिछले साल अमेरिका और कैरिबियन में हुए टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा था, और 2025 में पाकिस्तान में हुई वनडे चैंपियंस ट्रॉफी में अंतिम चार में पहुंचने से मामूली अंतर से चूक गया था.

ये प्रदर्शन 2023 के वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद आए हैं, जहां अफ़ग़ान टीम ने इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका पर शानदार जीत दर्ज की थी. जब राशिद से गुरुवार को पूछा गया कि क्या अफगानिस्तान का लक्ष्य एशिया कप खिताब है, तो उन्होंने कहा, "हमारे कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं हैं और हम अपने खिलाड़ियों पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालना चाहते." "हमारा लक्ष्य उसी तरह का क्रिकेट खेलना है जैसा हम वर्षों से खेलते आए हैं." "हमारे लिए मुख्य लक्ष्य मैदान पर 200 प्रतिशत प्रयास करना है."

"मुझे लगता है कि हम आईसीसी प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हालांकि पिछले कुछ महीनों में हमने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है, लेकिन हमारे खिलाड़ी दुनिया भर की टी20 लीगों में खेल रहे हैं और इससे हमें मदद मिली है." अफगानिस्तान ने 2023 में इसी मैदान पर पाकिस्तान को टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में 2-1 से हराया था.

त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए 16 सदस्यीय अफ़ग़ान टीम में तेज़ी से उभरते रहस्यमयी स्पिनर एएम ग़ज़नफ़र के साथ-साथ साथी स्पिन गेंदबाज़ नूर अहमद, मोहम्मद नबी, मुजीब उर रहमान और राशिद शामिल हैं. एशिया कप 9 सितंबर से शुरू हो रहा है, क्योंकि टीमें भारत और श्रीलंका में 2026 में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी में जुटी हैं. अफगानिस्तान के विपरीत, पाकिस्तान की किस्मत पिछले टी20 विश्व कप में ग्रुप चरण में ही बाहर हो जाने और चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच न जीत पाने के बाद डगमगा रही है.

इस साल उन्होंने बांग्लादेश में टी20 सीरीज़ 2-1 से गंवा दी थी, लेकिन वेस्टइंडीज़ को उसी अंतर से हराया था. नए कप्तान सलमान आगा के नेतृत्व में, पाकिस्तान बदलाव के दौर से गुज़र रहा है क्योंकि पूर्व कप्तान बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान टी20 टीम से बाहर हैं. आगा ने कहा, "हम एक टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यह त्रिकोणीय सीरीज़ और फिर एशिया कप इसे हासिल करने का एक अच्छा मौका होगा." "हम जानते हैं कि ये दोनों प्रतियोगिताएं चुनौतीपूर्ण होंगी, लेकिन हम तैयार हैं."

त्रिकोणीय सीरीज़ में तीनों टीमें एक-दूसरे से दो-दो बार खेलेंगी, और शीर्ष दो टीमें 7 सितंबर को फाइनल में आमने-सामने होंगी. अफगानिस्तान, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के अलावा, एशिया कप में गत चैंपियन भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, ओमान और हांगकांग भी शामिल होंगे.