T20 WC 2026: अजमतुल्लाह ओमरजाई ने गेंद के साथ बल्ले से भी मचाया धमाल, अफगानिस्तान ने UAE को हराकर दर्ज की पहली जीत

Afghanistan Beat UAE in T20 World Cup 2026 Group D Match: अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में यूएई ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 161 रन का लक्ष्य दिया था. लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत खराब रही थी. सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज बिना खाता खोले आउट हो गए. इब्राहिम जादरान और गुलबदीन नायब ने दूसरे विकेट के लिए 40 रन जोड़े. नायब 12 गेंद पर 13 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे.

सेदिकुल्लाह अटल 14 गेंद पर 16 रन बनाकर आउट हुए. जादरान ने अर्धशतक लगाया. वह 41 गेंद पर 53 रन की पारी खेलकर आउट हुए.

दरविश रसूली ने 23 गेंद पर 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 33 और अजमतुल्लाह ओमरजाई ने 21 गेंद पर 3 छक्कों और 2 चौकों की मदद से नाबाद 40 रन की पारी खेली. रसूली और ओमरजाई की पारियों की वजह से ही 19.2 ओवर में अफगानिस्तान ने 5 विकेट पर 162 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीता.

इससे पहले टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएई ने 9 विकेट पर 160 रन बनाए थे. यूएई के लिए शोएब खान ने 48 गेंद पर 4 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 68 रन की पारी खेली थी. इसके अलावा आलिशान सराफू ने 31 गेंद पर 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 40 रन बनाए थे.

अफगानिस्तान की तरफ से ऑलराउंडर अजमतुल्लाह ओमरजाई ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की. ओमरजाई ने 4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट लिए. मुजीब उर रहमान ने 4 ओवर में 31 रन देकर 2 विकेट लिए. राशिद खान ने 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट लिया.

