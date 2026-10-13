अफगानिस्तान कप्तान रहमत शाह 'विराट क्लब' में शामिल, 149 साल में कारनामा करने वाले सिर्फ छठे खिलाड़ी

अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ मंगलवार को खत्म हुए एकमात्र टेस्ट मैच में शानदार ऑल-राउंड बल्लेबाजी प्रदर्शन के साथ अफगानिस्तान के कप्तान रहमत शाह ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया. करियर में पहली बार किसी टेस्ट मैच में टीम की कमान संभालते हुए रहमत ने पहली पारी में नाबाद 105 रन बनाए और इसके बाद दूसरी पारी में 51 रनों की पारी खेली. इसी के साथ ही, रहमत टेस्ट कप्तानों के स्पेशल क्लब में शामिल हो गए, जिसमें भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली भी शामिल हैं.

अफगानी कप्तान टेस्ट इतिहास के ऐसे केवल छठे खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने कप्तान के रूप में अपने पदार्पण (डेब्यू) मैच में शतक और अर्धशतक दोनों बनाए हैं. कोहली इस मुकाम को हासिल करने वाले सबसे हालिया खिलाड़ी थे, जिन्होंने दिसंबर 2014 में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले टेस्ट बतौर कप्तान के दौरान यह कारनामा किया था. यह अनोखा रिकॉर्ड सबसे पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान आर्ची मैकलारेन ने बनाया था, जिन्होंने 1897 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान के रूप में अपने पहले ही टेस्ट में शतक और अर्धशतक दोनों जड़े थे.

इससे पहले बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के सामने 479 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था. लिटन ने 102 रन बनाए (जो उनका सातवां टेस्ट शतक था), और पहली पारी में 106 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद बांग्लादेश ने चौथे दिन शेख जायद स्टेडियम में 7 विकेट पर 372 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. अफगानिस्तान ने दिन का खेल समाप्त होने तक 3 विकेट पर 132 रन बना लिए थे, जिसमें सेदीकुल्लाह अटल और हशमतुल्लाह शाहिदी क्रमशः 35 और 19 रन बनाकर खेल रहे थे. बांग्लादेश को उम्मीद होगी कि उसके तेज और स्पिन गेंदबाज इस पिच पर मंगलवार को जीत पक्की कर लेंगे. चलिए जान लीजिए कि टेस्ट इतिहास के 149 साल के इतिहास में किन 6 कप्तान-बल्लेबाजों ने कब-कब यह कारनामा किया.

टेस्ट इतिहास में 149 साल में कारनामा करने वाले बल्लेबाज