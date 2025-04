SRH vs PBKS: अभिषेक शर्मा का टी-20 में धमाका, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाई खलबली, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

Abhishek Sharma World record in T20: पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच (SRH vs PBKS) में अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की और 40 गेंद पर शतक लगाने का कमाल किया. अभिषेक ने 55 गेंद पर 141 रन की पारी खेली, अपनी पारी में अभिषेक ने 14 चौके और 10 छक्के लगाने में सफलता हासिल की. अभिषेक की पारी के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराने में सफल रही. अभिषेक ने अपनी तूफानी पारी में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. अभिषेक आईपीएल के इतिहास (Abhishek Sharma in IPL) में पांचवें सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. वहीं, भारत की ओर से किसी भी बल्लेबाज के द्वारा लगाया गया आईपीएल में यह तीसरा सबसे तेज शतक है, वहीं, अभिषेक की 141 रन पारी टी-20 क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाज की ओर से खेली गई सबसे बड़ी पारी है.

आईपीएल में भी अभिषेक की ओर से खेली गई 141 रन की पारी किसी भारतीय के द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड है. इसके साथ-साथ आईपीएल इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए खेली गई यह सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड है.

ऐसा करने वाले दुनिया का पहले बल्लेबाज बने, बनाया विश्व रिकॉर्ड (First ever player to hit three T20 hundreds in 40 balls or fewer)

वहीं, अभिषेक शर्मा टी-20 क्रिकेट के इकलौते ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिनके नाम 40 गेंद या उससे कम गेंदों में तीन टी20 शतक लगाने वाले का रिकॉर्ड दर्ज है. इससे पहले अभिषेक ने साल 2024 में सईद मुश्ताक ट्रॉफी में मेघालय के खिलाफ 28 गेंद पर शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया था. वहीं 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 में 37 गेंद पर शतक लगाने का कमाल किया था. अब 2025 आईपीएल में अभिषेक ने केवल 40 गेंद पर शतक ठोक टी-20 का एक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. बता दें कि डेविड मिलर, दासुन शनाका और उर्विल पटेल टी-20 में दो बार 40 या उससे कम गेंद पर शतक लगाने का कमाल किया है. लेकिन अभिषेक अब इन तीनों बल्लेबाजों से आगे निकल गए हैं.

इसके अलावा 25 साल से कम उम्र से पहले सबसे ज्यादा टी-20 शतक लगाने के मामले में अभिषेक ने शुभमन गिल को पछाड़ दिया है. यह अभिषेक का टी-20 में सातवां शतक है. इस मामले में गिल ने 6 शतक लगाए हैं. इस समय अभिषेक की उम्र 24 साल है.

25 साल की उम्र से पहले सबसे ज़्यादा टी20 शतक लगाने वाले बल्लेबाज

7* - अभिषेक शर्मा

6 - शुभमन गिल

4 - ग्लेन फिलिप्स

4 - तिलक वर्मा

बता दें कि अभिषेक ने अपनी 141 रन की पारी में 10 छक्के लगाए जो SRH के लिए किसी भी बल्लेबाज द्वारा IPL की एक पारी में लगाया गया सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड है. इससे पहले SRH के किसी भी बल्लेबाज ने एक मैच में आठ से ज़्यादा छक्के नहीं लगाए थे. वहीं, अभिषेक ने अपनी इस पारी में 24 बाउंड्री लगाए जिसमें 10 छक्के और 14 चौके जमाए.

IPL में संयुक्त रूप से एक पारी में लगाया गया यह दूसरा सबसे ज्यादा बाउंड्री लगाने का रिकॉर्ड है. इससे पहले गेल ने 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 30 बाउंड्री लगाए थे. शनिवार को अभिषेक ने बाउंड्री के जरिए 116 रन बनाए जो आईपीएल मैच में किसी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया तीसरा सबसे अधिक रन है.

बता दें कि अभिषेक को उनकी तूफानी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. मैच की बात करें तो पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 6 विकेट पर 245 रन बनाए थे जिसके बाद हैदराबाद की टीम ने 18.3 ओवर में दो विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. ट्रेविस हेड ने मैच में 37 गेंद पर 66 रन बनाए. अभिषेक और ट्रेविस ने पहले विकेट के लिए 171 रन की साझेदारी की थी.