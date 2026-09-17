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अभिषेक शर्मा के निशाने पर होंगे ये 3 बड़े रिकॉर्ड, अफगानिस्तान के खिलाफ कारनामा करने वाले बन जाएंगे नंबर 1

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में अभिषेक शर्मा से एक बार फिर विस्फोटक बल्लेबाजी की उम्मीद होगी और तीन बड़े रिकॉर्ड निशाने पर होंगे.

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अभिषेक शर्मा के निशाने पर होंगे ये 3 बड़े रिकॉर्ड, अफगानिस्तान के खिलाफ कारनामा करने वाले बन जाएंगे नंबर 1

भारत और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला गुरुवार को अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम तीसरे टी20 में अफगानिस्तान का सूपड़ा साफ करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. इस मैच में अभिषेक शर्मा के निशाने पर तीन बड़े रिकॉर्ड होंगे. दरअसल, अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में अभिषेक रोहित शर्मा के साथ अभी संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं. अभिषेक क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में अफगानिस्तान के खिलाफ 11 छक्के लगा चुके हैं.

रोहित ने भी टी20 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए 11 छक्के लगाए हैं. अभिषेक अगर तीसरे टी20 में एक सिक्स और लगाने में सफल रहते हैं, तो वह अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की ओर से टी20 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

इसके साथ ही बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज के पास एक और खास मुकाम हासिल करने का मौका होगा. अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 में अभिषेक ने एक अर्धशतक लगाया है, जो पहले टी20 में उनके बल्ले से आया था. अगर वह तीसरे टी20 में भी अर्धशतकीय पारी खेलने में सफल रहते हैं, तो वह अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से सर्वाधिक फिफ्टी लगाने के मामले में विराट कोहली, शिवम दुबे, केएल राहुल और रोहित शर्मा की बराबरी कर लेंगे. इन सभी बल्लेबाजों ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 में दो अर्धशतक लगाए हैं.

अफगानिस्तान के खिलाफ एक टी20 सीरीज में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल शिवम दुबे के नाम है. शिवम ने 2024 में खेली गई सीरीज में कुल 124 रन बनाए हैं. अभिषेक दो मुकाबलों में अब तक कुल 121 रन बना चुके हैं. तीसरे टी20 में भारतीय सलामी बल्लेबाज अगर 4 रन और बना लेता है, तो वह शिवम दुबे के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देंगे. पहले टी20 में अभिषेक ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 82 रनों की दमदार पारी खेली थी. वहीं, दूसरे टी20 में उन्होंने 39 रनों का योगदान दिया था.

(IANS इनपुट के साथ)
 

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