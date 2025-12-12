IND Vs SA 2nd T20I: अभिषेक शर्मा का T20I में तहलका, विराट कोहली का महारिकॉर्ड तोड़ विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Abhishek Sharma record : भले ही दूसरे टी-20 में भारत को हार मिली और अभिषेक शर्मा केवल 17 रन ही बना सके, लेकिन अपनी 17 रन की पारी में पंजाब के इस बल्लेबाज ने इतिहास रच दिया. अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली का महारिकॉर्ड तोड़कर विश्व क्रिकेट को चौंका कर रख दिया. अभिषेक शर्मा भारत के लिए T20I में एक साल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर आ गए हैं. ऐसा कर अभिषेक ने कोहली को पछाड़ दिया. विराट कोहली ने साल 2022 में टी-20- इंटरनेशनल में 781 रन बनाए थे. वहीं, इस साल अबतक अभिषेक ने 790 रन बना लिए हैं. वहीं, भारत के लिए T20I में एक साल में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सूर्यकुमार यादव के नाम है. भारत के टी-20 कप्तान ने साल 202 में 1164 रन टी-20 इंटरनेशनल में बनाए थे.

भारत के लिए T20I में एक साल में सबसे ज़्यादा रन

1164 - सूर्यकुमार यादव (2022)

790 - अभिषेक शर्मा (2025)*

781 - विराट कोहली (2022)

733 - सूर्यकुमार यादव (2023)

689 - शिखर धवन (2018)

656 - रोहित शर्मा (2022)

641 - विराट कोहली (2016)

607 - हार्दिक पांड्या (2022)

17 रन बनाकर आउट हुए अभिषेक शर्मा

दूसरे टी20 में अभिषेक ने 8 गेंद पर 17 रन की पारी खेली, अपना पारी में अभिषेक ने दो छक्के लगाए. अभिषेक को मार्को यान्सन ने अपनी खतरनाक गेंद पर चमका देकर पवेलियन की राह दिखाई, जिस गेंद पर अभिषेक आउट हुए वह गेंद बेहद ही कमाल की थी. अभिषेक बैक फुट पर गए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकटेकीपकर डीकॉक के दस्ताने में चली गई. आउट होने के बाद अभिषेक ने जिस तरह से रिएक्ट किया, उसे देखकर समझा जा सकता था कि .यह गेंद कितनी कमाल की थी.

भारत को मिली 51 रनों से हार

पहले टी-20 में 101 रन से जीतने के बाद दूसरे टी-20 में भारत को 51 रन से हार का सामना करना पड़ा. भारत के बल्लेबाज अफ्रीका की ओर से दिए गए लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए. साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 213 रन बनाए थे जिसके बाद भारतीय टीम 19.1 ओवर में 162 रन ही बना सकी. क्विंटन डीकॉक को उनके शानदार 90 रन का पारी के दम पर प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.