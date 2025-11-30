Abhishek Sharma: 12 गेंद में फिफ्टी, 32 गेंद में शतक, अभिषेक शर्मा ने SMAT मैच में 6 बड़े रिकॉर्ड किए ध्वस्त

भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हर किसी को दीवाना बना दिया है. हालांकि, इस बार उनकी यह विनाशकारी पारी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं बल्कि घरेलू क्रिकेट में देखने को मिली है. मौजूदा समय में वह पंजाब की तरफ से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शिरकत कर रहे हैं. जहां उन्होंने ग्रुप सी के एक मुकाबले में बंगाल के खिलाफ तूफानी शतक जड़ते हुए हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है. टॉस जीतकर पंजाब की तरफ से पारी का आगाज करने मैदान में आए अभिषेक ने पहले 12 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद 11 छक्के और 7 चौको की मदद से शतक पूरा करने में कामयाब रहे. मैच के दौरान उन्होंने कुल 52 गेंदों का सामना किया. इस बीच 284.61 की स्ट्राइक रेट से 148 रन बनाने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से 8 चौके और 16 बेहतरीन छक्के देखने को मिले. मैच के दौरान उन्होंने कई उपलब्धियां भी हासिल की, जो कुछ इस प्रकार है-

बंगाल के खिलाफ SMAT मैच में अभिषेक शर्मा ने तोड़े कई रिकॉर्ड

1 - मैच के दौरान अभिषेक शर्मा ने 12 गेंदों में अर्धशतक जड़ा, जो किसी भारतीय की तरफ से बनाया गया दूसरा सबसे तेज टी20 अर्धशतक है. पहले स्थान पर आशुतोष शर्मा का नाम आता है. जिन्होंने रेलवे की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 11 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था.

2 - अभिषेक शर्मा ने मैच के दौरान 32 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो कि किसी भारतीय की तरफ से बनाया गया तीसरा सबसे तेज टी20 शतक है.

3 - बाएं हाथ के अभिषेक शर्मा ने पारी का आगाज करते हुए प्रभसिमरन सिंह के साथ 205 रनों की साझेदारी की, जो कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है.

4 - यही नहीं इस विस्फोटक पारी के साथ ही उन्होंने SMAT इतिहास का दूसरा व्यक्तिगत सर्वोच्च स्कोर किया है. मैच के दौरान वह 52 गेंदों में 148 रन बनाने में कामयाब रहे.

5 - 148 रनों की खेली गई विस्फोटक पारी के दौरान अभिषेक ने कुल 16 छक्के लगाए, जो कि SMAT इतिहास के एक मैच में दूसरी बार लगाया गया सर्वाधिक सिक्स है.

6 - अभिषेक की इस विस्फोटक बल्लेबाजी के बदौलत पंजाब की टीम 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 310 रन बनाने में कामयाब रही, जो कि SMAT इतिहास में दूसरी बार 300 से ज्यादा का बनाया गया स्कोर है. पहली बार 300 के आंकड़े को बड़ौदा ने 2023 में पारी किया था. उस दौरान सिक्किम के खिलाफ उन्होंने 349 रन बनाए थे.

