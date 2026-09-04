4 साल की उम्र में थामा बल्ला, युवराज के कोचिंग ने बदली जिंदगी, पिता का सपना किया साकार, अभिषेक शर्मा सुपरस्टार

Abhishek Sharma Birthday: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. अभिषेक की गिनती विश्व के सबसे तूफानी सलामी बल्लेबाजों में की जाती है. महज 25 साल की उम्र में ही अभिषेक इंटरनेशनल क्रिकेट में कई बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं. अभिषेक का जन्म 4 सितंबर, 2000 को पंजाब के अमृतसर में हुआ. अभिषेक के पिता राजकुमार शर्मा खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे. यही वजह थी कि शुरुआत से ही घर में क्रिकेट से जुड़े उपकरण हमेशा मौजूद रहे. पिता को देखकर अभिषेक को भी क्रिकेट से धीरे-धीरे लगाव होने लगा. महज 4 साल की उम्र में अभिषेक अपने पिता का बल्ला उठाने का प्रयास किया करते थे, जिसके बाद उनके लिए पिता एक प्लास्टिक का बैट लेकर आए.

बचपन में ही अभिषेक खूब प्रैक्टिस किया करते थे. वह अपनी मां-बहनों से खुद को गेंदबाजी करने के लिए कहा करते थे. अभिषेक ने जल्द ही इस खेल में अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया. अभिषेक के पिता भारत के लिए नहीं खेल सके, लेकिन वह चाहते थे कि उनका बेटा टीम इंडिया की जर्सी में जरूर खेले. पिता के सपने को अभिषेक ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया.

महज 16 साल की उम्र में पंजाब की ओर से खेलते हुए अंडर-16 स्तर पर अभिषेक ने एक सीजन में 1,200 रन बनाए और 57 विकेट निकालने में भी सफल रहे, जिसके चलते उन्हें बीसीसीआई का 'नमन पुरस्कार' भी दिया गया. इसके बाद अभिषेक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. साल 2017 में उन्होंने पंजाब के लिए फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू किया. अभिषेक साल 2018 में अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रहे.

हालांकि, अभिषेक का करियर और जिंदगी तब बदली, जब वह भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की शरण में पहुंचे. युवराज के मार्गदर्शन में अभिषेक का खेल दिन-प्रतिदिन निखरता गया. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 में अभिषेक ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से खूब सुर्खियां बटोरी. उन्होंंने इस सीजन 204 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 484 रन बनाए. इसी साल अभिषेक को टीम इंडिया की ओर से पहली बार बुलावा भी आया. अभिषेक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने करियर के दूसरे ही मैच में तूफानी शतक लगाया और हर किसी को अपनी बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया.

अभिषेक भारत के लिए अब तक 56 टी20 इंटनेशनल मुकाबले में 187 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 1,629 रन बना चुके हैं. वह इस फॉर्मेट में 2 शतक और 11 अर्धशतक लगा चुके हैं. भारत की ओर से टी20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड अभिषेक के नाम है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 गेंदों में अर्धशतक लगाया था. टी20 में सबसे तेज 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अभिषेक के नाम दर्ज है.