IND vs ZIM: शुभमन गिल के साथ यशस्वी और ऋतुराज नहीं तो कौन करेगा पारी का आगाज? आया जवाब

India vs Zimbabwe, 1st T20 Match 2024: भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज आज (6 जुलाई) से हो रहा है. सीरीज का पहला मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. फैंस इस रोमांचक मुकाबले को भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से देख सकते हैं. जिम्बाब्वे दौरे के लिए चयनकर्ताओं ने युवा खिलाड़ियों से लैस फौज को तैयार किया है.

जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले से पूर्व एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. दरअसल, चयनकर्ताओं ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए टीम में कुल 4 सलामी बल्लेबाजों को टीम में चुना है. इसमें कप्तान शुभमन गिल के साथ-साथ यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा का नाम शामिल है.

🚨 New opening pair alert 🚨



According to reports, Abhishek Sharma and Shubman Gill to open against Zimbabwe in the first T20I.#ZIMvsIND #ShubmanGill #AbhishekSharma pic.twitter.com/QCMocloEM4