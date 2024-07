India vs Pakistan: 'युवराज' सेना तैयार, क्या आपने बांध ली है अपने कमर की पेटी? मैच से पहले यहां पढ़ें सबकुछ

India vs Pakistan Will Play in World Championship of Legends 2024: जब-जब भारत और पाकिस्तान की मैदान में भिड़ंत होती है. तब-तब क्रिकेट प्रेमियों को एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलता है. हाल ही में दोनों टीमों की भिड़ंत अमेरिका में टी20 वर्ल्ड कप के तहत हुई थी. यहां ब्लू टीम 6 रन से नजदीकी जीत हासिल करने में कामयाब रही. एक बार भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों का सामना करने के लिए तैयार हैं.

अब आप सोच रहे हैं होंगे कि यह कौन सा मुकाबला है जहां भारत और पाकिस्तान की टीम सामने-सामने होने जा रही है तो यह कोई और टूर्नामेंट नहीं बल्कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में दोनों टीमें 6 जुलाई को बर्मिंघम में आमने-सामने होंगी. फैंस इस रोमांचक मुकाबले को देश में रात 9 बजे से देख सकते हैं.

अब सवाल उठता है कि देश के क्रिकेट प्रेमी इस मैच आनंद कहां उठा सकते हैं तो उसका जवाब भी हम लेकर आए हैं. फैंस भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले को अपने घर में टीवी के स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इस मैच का लुत्फ ले सकते हैं. वहीं स्ट्रीमिंग के लिए Fancode App का विकल्प मौजूद है.

टूर्नामेंट में 6 टीमें कर रही हैं शिरकत

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 में कुल 6 टीमें शिरकत कर रही हैं. इसमें भारत के अलावा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका की टीम शामिल है. टूर्नामेंट में ब्लू टीम ने अपना पहला मुकाबला 3 जुलाई को मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. जहां टीम इंडिया रॉबिन उथप्पा के उम्दा अर्धशतक के बदौलत जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी.

टूर्नामेंट में ग्रीन टीम का भी जलवा बरकरार है. यहां उन्होंने अबतक कुल 2 मैच खेले हैं. इस दौरान पाकिस्तान की टीम को यूनुस खान की अगुवाई में दोनों मैचों में जीत मिली है.

टूर्नामेंट के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं

भारत: युवराज सिंह (कप्तान), हरभजन सिंह, सुरेश रैना , इरफान पठान, यूसुफ पठान, रॉबिन उथप्पा, अंबाती रायडू , गुरकीरत मान, राहुल शर्मा , नमन ओझा, राहुल शुक्ला, आरपी सिंह, विनय कुमार, धवल कुलकर्णी, सौरभ तिवारी, अनुरीत सिंह और पवन नेगी.

पाकिस्तान: यूनिस खान (कप्तान), मिस्बाह उल हक, शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल, अब्दुल रज्जाक, वहाब रियाज, सईद अजमल, सोहेल तनवीर, सोहेल खान, तनवीर अहमद, मुहम्मद हफीज, आमिर यामीन, शोएब मलिक , सोहेब मकसूद, शरजील खान और उमर अकमल.

यह भी पढ़ें- शोएब मलिक का पचासा, सोहेल तनवीर का W,W,W,W, फिर 'बूम बूम', धड़ाम हो गई 'यूनिवर्स बॉस' की टीम