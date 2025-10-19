'अरे भाई उसे मत दें...' ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा को पॉपकॉर्न खाता देख अभिषेक नायर का मजेदार रिएक्शन वायरल

Rohit Sharma, Shubman Gill Snack On Popcorn: विराट कोहली और रोहित शर्मा की लंबे समय बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कुल मिलाकर सिर्फ 22 गेंदों तक चली और उनके फीके प्रदर्शन का असर भारतीय पारी पर भी दिखा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बारिश से प्रभावित पहले वनडे मैच में 26 ओवर में 9 विकेट पर 136 रन ही बना सकी. लगातार बारिश की वजह से मुकाबला 26-26 ओवर प्रति पक्ष का कर दिया गया था जिसमें डकवर्थ लुइस पद्धति से ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 131 रन का लक्ष्य मिला. भले ही रोहित बड़ा स्कोर नहीं खेल पाए उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें रोहित, नए कप्तान शुभमन गिल के साथ ड्रेसिंग रूम में पॉपकॉर्न खाते नजर आए. जिसे देखकर भारत के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने रिएक्ट किया .

भारत के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने मजाकिया अंदाज में गिल के लिए कहा कि रोहित को पॉपकॉर्न शेयर न करें, तब हुई जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे बारिश के कारण रुका हुआ था और गिल को ड्रेसिंग रूम में पॉपकॉर्न खाते हुए देखा गया.

बता दें कि हाल के समय में रोहित ने अफनी फिटनेस में काफी सुधार किया है जिसका श्रेय अभिषेक नायर को जाता है. 38 वर्षीय रोहित ने सात महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने से पहले 11 किलो वजन कम किया था. ऐसे में जब नायर ने रोहित को पॉपकॉर्न खाते देखा तो कमेंट्री के दौरान कहा, "अरे भाई उसे पॉपकॉर्न मत खाने दो. " सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

Abhishek Nayar : “Rohit ne 11 kg weight kam kiya tha, ab woh 10.5 ho gaya… popcorn khane ke baad .''😭🔥



केएल राहुल ने खेली 38 रन की पारी

मैच की बात करें तो भारतीय टीम अपनी पारी की शुरुआत से ही किसी तरह की लय हासिल करने में नाकाम रही। लोकेश राहुल (30 गेंद में 38 रन) को छोड़कर को भी बल्लेबाज सहज नहीं दिखा. ऑस्ट्रेलिया ने समझदारी दिखाते हुए बादलों की आंख-मिचौली के कारण तेज गेंदबाजों की मददगार ऑप्टस स्टेडियम में पहले गेंदबाजी का फैसला किया जो सही साबित हुआ. रोहित शर्मा (8 रन) नए कप्तान शुभमन गिल के साथ क्रीज पर आए तो स्टेडियम में मौजूद दर्शकों जोरदार स्वागत किया, लेकिन उनकी पारी सिर्फ 14 गेंद ही चली. रोहित ने मिशेल स्टार्क के खिलाफ एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेल अपने सुनहरे दिनों की झलक दिखाई लेकिन उनकी पारी में यह आत्मविश्वास से जुड़ा इकलौता शॉट साबित हुआ. वह जोश हेजलवुड की अतिरिक्त उछाल वाली गेंद से सामंजस्य बिठाने में नाकाम रहे और गेंद उनके बल्ले के को छूती हुई दूसरी स्लिप पर खड़े पदार्पण कर रहे मैथ्यू रेनशॉ के हाथों में चली गई.

कोहली का स्वागत स्टेडियम में और भी जोरदार तालियों से हुआ, लेकिन वनडे क्रिकेट के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शामिल यह बल्लेबाज अपनी महानता से न्याय करने में विफल रहा.

स्टार्क की बाहर निकलती गेंद पर ड्राइव लगाने की कोशिश में गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बैकवर्ड प्वाइंट की दिशा में गयी और कोनोली ने एक शानदार कैच पकड़ उनकी आठ गेंद की पारी को खत्म किया.

कोहली पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खाता खोले बगैर पवेलियन लौटे. सीनियर खिलाड़ियों को अब एडिलेड और सिडनी में होने वाले अगले वनडे मुकाबलों में कुछ ठोस प्रदर्शन दिखाकर यह साबित करना होगा कि उनके पास अभी लंबा सफर तय करने का माद्दा है.

अपने दिग्गज साथियों के विपरीत शुभमन गिल आत्मविश्वास से भरे नजर आए लेकिन नाथन एलिस की लेग साइड की गेंद को फ्लिक करने की एक लापरवाही में उन्होंने विकेटकीपर जोश फिलिप को कैच थमा दिया.

श्रेयस अय्यर ने हेजलवुड के खिलाफ एक शानदार स्क्वायर कट के साथ बाउंड्री हासिल की, लेकिन उसी तरह अगली गेंद पर आउट भी हो गए. भारत ने इस तरह 14वें ओवर में 45 रन पर चार विकेट गंवा दिये. अक्षर पटेल (31) और राहुल ने पांचवें विकेट के लिए 39 रन की साझेदारी कर मैच में टीम की वापसी करने की कोशिश की लेकिन मैथ्यू कुहनेमैन ने अक्षर को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ दिया।

राहुल ने अपनी पारी में शानदार नियंत्रण दिखाया, उछाल का अच्छी तरह सामना किया. एलिस के खिलाफ लगातार दो गेंदों पर उनका स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट देखने लायक था. उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाया और मैथ्यू शॉर्ट के खिलाफ लगातार दो छक्के जड़े. उन्होंने वाशिंगटन सुंदर (10) के साथ छठे विकेट के लिए 30 रन जोड़े. नीतिश कुमार रेड्डी (11 गेंद में नाबाद 19 रन) ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाकर टीम के स्कोर को 130 रन के पार पहुंचाया.