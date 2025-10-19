विज्ञापन
फ्रेंडली फाइट नहीं होनी चाहिए, नाम वापसी तक इंतजार कीजिए... महाठगबंधन में मची रार पर दीपांकर भट्टाचार्य

बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में मची रार पर माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने NDTV से बातचीत में कहा कि फ्रेंडली फाइट नहीं होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि फ्रेंडली फाइट नहीं करना है.

माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य.
  • बिहार चुनाव में महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, जिससे असमंजस बना हुआ है.
  • महागठबंधन के उम्मीदवार पहले चरण के लिए नामांकन कर चुके हैं लेकिन RJD ने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है.
  • महागठबंधन में 8 सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी मैदान में हैं जिससे फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन रही है.
पटना:

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में काफी कंफ्यूजन नजर आ रहा है. पहले चरण का नामांकन हो चुका है, लेकिन महागठबंधन घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारों की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हो सकी है. 121 सीटों पर उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन कर चुके हैं, लेकिन राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी RJD ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की लिस्ट तक जारी नहीं की. आलम यह है कि प्रदेश की 8 सीटों पर महागठबंधन के साथी ही एक-दूसरे के खिलाफ हैं. महागठबंधन में मची इस रार पर NDTV ने माले के शीर्ष नेता दीपांकर भट्टाचार्य से खास बातचीत की.

दीपांकर भट्टाचार्य ने एनडीटीवी से बातचीत में साफ माना कि फ्रेंडली फाइट नहीं होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि फ्रेंडली फाइट नहीं करना है. दीपांकर ने सीएम फेस से लेकर एसआईआर के मुद्दे तक पर अपनी बात रखी.

फ्रेंडली फाइट पर क्या बोले दीपांकर भट्टाचार्य

बिहार में महागठबंधन के बीच सीट बंटवारा स्पष्ट रूप से नहीं होने के कारण 8 सीटों पर फ्रेंडली फाइट के आसार है. इस पर दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कहा कि हमें फ्रेंडली फाइट नहीं करना है. फ्रेंडली फाइट नहीं होनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि नाम वापसी तक इंतजार करना चाहिए.

सीएम फेस पर क्या बोले दीपांकर भट्टाचार्य?

महागठबंधन में सीएम फेस पर कोई रार नहीं है. दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि तेजस्वी के सीएम मानने पर कांग्रेस में कोई हिचक नहीं है. बिहार में सीएम को ले कर एनडीए में भ्रम पैदा हो गया है. मालूम हो कि बीते कुछ दिनों में भाजपा के कई बड़े नेताओं ने कहा है कि चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में सीएम का चेहरा तय होगा.

सीट बंटवारों की घोषणा और माले के प्रदर्शन पर

बिहार में महागठबंधन घटक दलों के बीच सीट बंटवारे की घोषणा और माले के प्रदर्शन पर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि सीटों की घोषणा भी जल्दी ही हो जाएगी. महागठबंधन में मची रार पर उन्होंने कहा कि बिहार में ये सब नॉर्मल है. माले के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि हमें अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना है.

VIP पार्टी को लेकर क्या बोले दीपांकर भट्टाचार्य

मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि VIP पार्टी को लेकर लोग आइटिया लगा लेते हैं. माले नेता ने यह भी कहा कि उनको तोड़ने की भी कोशिश की गई. सीट बंटवारों पर उन्होंने कहा कि माले ने तो मान लिया है मगर सीपीआई नहीं मान रही है.

SIR के मुद्दे पर क्या बोले माले नेता

SIR के मुद्दे पर माले नेता ने कहा कि बिहार में एसआईआर बड़ा मुद्दा है, वोट अधिकार यात्रा सफल रही. यदि आधार कार्ड मान्य नहीं होता तो 2 करोड़ वोटरों के नाम कट जाते. उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन के वोटरों में बहुत एकता है. बिहार के लोग बदलाव के लिए तैयार हैं.

