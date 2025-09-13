विज्ञापन
रोहित शर्मा बने कप्तान, धोनी को मिली विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी, अभिषेक नायर ने चुनी ऑल टाइम एशिया कप XI

Abhishek Nayar Picks His India All Time Asia Cup XI: पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने एशिया कप के लिए भारतीय टीम की ऑल टाइम प्लेइंग XI का ऐलान किया है.

रोहित शर्मा बने कप्तान, धोनी को मिली विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी, अभिषेक नायर ने चुनी ऑल टाइम एशिया कप XI
Rohit Sharma and MS Dhoni
  • पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने अपनी भारत की ऑल टाइम एशिया कप टीम का चयन किया है जिसमें रोहित शर्मा कप्तान हैं
  • टीम के ओपनिंग बल्लेबाजों में रोहित और सचिन तेंदुलकर को जगह दी गई है जबकि विराट कोहली को वन डाउन पर चुना गया है
  • युवराज सिंह को चौथे क्रम का बल्लेबाज और विकेटकीपर के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी को टीम में शामिल किया गया है
Abhishek Nayar Picks His India All Time Asia Cup XI: भारतीय टीम के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने एशिया कप के लिए अपनी ऑल टाइम टीम इंडिया की प्लेइंग XI का ऐलान किया है. मजेदार बात ये है कि उन्होंने रोहित शर्मा को अपनी टीम का कप्तान नियुक्त किया है, जबकि पूर्व दिग्गज कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बतौर विकेटकीपर अपनी टीम में शामिल किया है. ओपनिंग की जिम्मेदारी उन्होंने 'हिटमैन' शर्मा के साथ-साथ पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के कंधों पर रखा है. इसके बाद वन डाउन पर उन्होंने विराट कोहली के ऊपर भरोसा जताया है. चौथे क्रम के बल्लेबाज के तौर उन्होंने युवराज सिंह का चुनाव किया है. 

टीम में दिख रही है ऑलराउंडर की भरमार 

अभिषेक नायर की तरफ से चुनी गई टीम में तीन बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. जिसमें दो स्पिन ऑलराउंडर के साथ एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर का नाम शामिल है. ये ऑलराउंडर कोई और नहीं पूर्व दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ-साथ मौजूदा स्टार हार्दिक पंड्या और रवींद्र जडेजा हैं.  युवराज और जडेजा बल्लेबाजी के साथ-साथ स्पिन गेंदबाजी करने में माहिर हैं, जबकि पंड्या तेज गेंदबाजी के साथ-साथ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं. 

चार गेंदबाजों का टीम में किया चुनाव 

अभिषेक नायर ने अपनी टीम में चार पेशेवर गेंदबाजों का चुनाव किया है. जिसमें दो स्पिन और दो तेज गेंदबाज शामिल हैं. स्पिनर के तौर पर उन्होंने टीम में हरभजन सिंह और अनिल कुंबले का चुनाव किया है, जबकि तेज गेंदबाज के तौर पर जहीर खान और जसप्रीत बुमराह पर भरोसा जताया है. 

अभिषेक नायर की तरफ से चुनी गई भारत की ऑल टाइम एशिया कप XI

रोहित शर्मा (कप्तान), सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, हरभजन सिंह, अनिल कुंबले, जहीर खान और जसप्रीत बुमराह. 

