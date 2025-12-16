विज्ञापन
अभिज्ञान कुंडु का धमाका, बोयागोडा का तोड़ दिया रिकॉर्ड, इन 10 बल्लेबाजों ने U19 के एक मैच में बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

Abhigyan Kundu, Under 19 Asia Cup 2025: अभिज्ञान कुंडु अंडर-19 क्रिकेट के एक मुकाबले में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

  • अभिज्ञान कुंडु ने U19 में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है
  • उन्होंने अंडर-19 एशिया कप 2025 में मलेशिया अंडर-19 टीम के खिलाफ 209 रन बनाए हैं
  • यह उपलब्धि 17 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान ने हासिल की, जो युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है
Abhigyan Kundu, Under 19 Asia Cup 2025: अभिज्ञान कुंडु ने इतिहास रच दिया है. वह अंडर-19 क्रिकेट के एक वनडे मुकाबले में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. 17 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने यह बड़ी उपलब्धि अंडर 19 एशिया कप 2025 में मलेशिया अंडर 19 टीम के खिलाफ हासिल की है. उनसे पहले दूसरे स्थान पर श्रीलंका अंडर 19 टीम के बल्लेबाज एच बोयागोडा (H Boyagoda) काबिज थे. जिन्होंने 2018 में केन्या अंडर 19 टीम के खिलाफ 191 रन बनाए थे. मगर आज (16 दिसंबर 2025) मलेशिया अंडर 19 टीम के खिलाफ अभिज्ञान ने नाबाद 209 रन बनाते हुए यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है.

पहले स्थान पर जे वैन शाल्कविक

पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका अंडर 19 टीम के बल्लेबाज जे वैन शाल्कविक (J van Schalkwyk) का नाम आता है. जिन्होंने 25 जुलाई 2025 को जिम्बाब्वे अंडर-19 क्रिकेट टीम के खिलाफ 153 गेंदों में 215 रनों की शतकीय पारी खेली थी. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 19 चौके और 6 खूबसूरत छक्के देखने को मिले थे. शाल्कविक के नाम तब से अबतक अंडर 19 टीम के एक वनडे मुकाबले में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

अंडर 19 वनडे क्रिकेट के मुकाबले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाज

215 रन - जे वैन शाल्कविक - दक्षिण अफ्रीका अंडर 19 टीम

नाबाद 209 रन - अभिज्ञान कुंडु - भारत अंडर 19 टीम

191 रन - एच बोयागोडा - श्रीलंका अंडर 19 टीम

180 रन - जेजेएनपी भुला - न्यूजीलैंड अंडर-19 टीम

नाबाद 179 रन - टीपी डोरोपोलोस - ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम

नाबाद 177 रन - अंबाती रायुडू - भारत अंडर 19 टीम

176 रन - डीजे पैगन - वेस्टइंडीज अंडर-19 टीम

174 रन - डीडब्ल्यू लॉरेंस - इंग्लैंड अंडर-19 टीम

174 रन - एफडब्ल्यू मैककैन - इंग्लैंड अंडर-19 टीम

171 रन - वी सूर्यवंशी - भारत अंडर 19 टीम

