बुमराह नहीं, एबी डिविलियर्स ने इस गेंदबाज को बताया दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर

Who is Toughest Bowler in world Cricket: दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज में से एक रहे एबी डिविलियर्स ने उस गेंदबाज (AB de Villiers on Toughest Bowler) के बारे में बात की है जिसके खिलाफ बल्लेबाजी करना उनके लिए काफी मुश्किल हुआ करता था. एबी ने जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं लिया है. बुमराह को लेकर एबी ने कहा कि. मैंने अपने करियर में बुमराह को आसानी के साथ खेला था. मैं बुमराह का बहुत सम्मान करता हूं लेकिन मैंने उसके खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की थी." एबी ने बुमराह को नहीं बल्कि अफगानिस्तान के राशिद खान को दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज करार दिया है. (AB de Villiers on Rashid Khan)

मिस्टर 360 के नाम से विख्यात हुए एबी ने कहा कि, "डे-नाइट मैच में राशिद खान का सामना करना काफी मुश्किल होता था. मेरे लिए वो सबसे खतरनाक थे. उनके खिलाफ बल्लेबाजी करना मेरे लिए एक चुनौती होती थी. हालंकि दिन वाले मैच में वो उतने ज्याद घातक नहीं होते थे लेकिन जब डे नाइट वाली बात आती थी तो फिर उनके जैसे खतरनाक दूसरा कोई नहीं होता था."

अफगानिस्तान के राशिद खान ने अबतक 6 टेस्ट मैच खेले हैं और कुल 45 विकेट अपने नाम करने में सफलता हासिल की है. बता दें कि टी-20 में राशिद ने 90 T20I मैच में कुल 161विकेट लेने का कमाल किया है. वनडे में उनके नाम 114 मैच में 199 विकेट लिए हैं. वहीं, ओवरऑल टी-20 में राशिद ने 477 मैच में कुल 643 विकेट लिए हैं. राशिद खान टी-20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. (Most wickets in career in T20s - Bowling record).

दूसरी ओर आईपीएल में राशिद ने 136 मैच खेलकर कुल 158 विकेट अबतक चटकाने का कमाल कर चुके हैं (Rashid Khan T20 Stats) .बता दें कि राशिद और डिविलियर्स आईपीएल में एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा खेले हैं.