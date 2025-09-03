'उसके जैसा मैंने और नहीं देखा...क्लासेन नहीं, यह खिलाड़ी है T-20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, एरोन फिंच ने बताया

Aaron Finch Picks AB de Villiers best T20 player: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच (Aaron Finch on Best T20 Player) ने टी-20 क्रिकेट के सबसे बेस्ट बल्लेबाज के बारे में बात की है. ईएसपीएन के साथ बात करते हुए फिंच ने बेस्ट टी-20 बल्लेबाज का चुनाव किया है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने हेनरिक क्लासेन और अभिषेक शर्मा को नहीं बल्कि एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) को टी-20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज करार दिया है. फिंच ने एबी को लेकर ये भी कहा कि, उनके जैसा टी-20 बल्लेबाज मैंने आजतक नहीं देखा है.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एरोन फिंच ने ने कहा, "एबी डिविलियर्स, मैंने अब तक जितने भी बेहतरीन टी20 खिलाड़ी देखे हैं, उनमें वो सबसे बेस्ट रहे हैं. उनमें कुछ तो कमाल था. वो अपने समय में ज़्यादातर साउथ अफ्रीका और आरसीबी के लिए खेलते थे, और बीच में ज़्यादा नहीं. वो कभी-कभार किसी फ्रैंचाइज़ी के लिए खेलते थे, इसलिए वो हमेशा तरोताज़ा रहते थे. उनके जैसे टी-20 बल्लेबाज आजतक मैंने नहीं देखा है."

AB de Villiers ने अपने करियर में 114 टेस्ट मैच खेले और कुल 8765 रन बनाने में सफल रहे. डिविलियर्स के नाम 22 शतक और 46 अर्धशतक शामिल रहे. वहीं, वनडे में एबी ने 228 मैच खेलकर 9577 रन बनाए हैं. एबी ने वनडे में 25 शतक औऱ 53 अर्धशतक लगाने में सफलता हासिल की है. इसके अलावा टी-20 इंटरनेशनल में मिस्टर 360 ने 78 मैच खेलकर 1672 रन बनाए, वहीं, ओवरऑल टी-20 में एबी ने 340 मैच खेलकर 9424 रन बनाने में सफलता हासिल की है.

टी-20 में एबी के नाम 4 शतक और 69 अर्धशतक दर्ज है. एबी डिविलियर्स अपने करियर में एक ऐसे बल्लेबाज के तौर पर याद किए जाते हैं जिन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट मारे. इसलिए उन्हें मिस्टर 360* भी कहा जाता है. बता दें कि एबी आईपीएल में आरसीबी की ओऱ से खेलते थे, हाल ही में WCL 2025 में एबी ने दो शतक ठोककर दुनिया को दिखाया था कि उनका क्लास अभी खत्म नहीं हुआ है .