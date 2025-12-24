विज्ञापन
'भरोसेमंद स्थिरता नहीं...' आकाश चोपड़ा ने गुजरात जायंट्स को लेकर कही चौंकाने वाली बात

Aakash Chopra on Gujarat Giants: आकाश चोपड़ा का मानना है कि गुजरात जायंट्स ने विमेंस प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए बेहतरीन टीम बनाई है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के मामले में उन पर भरोसा नहीं है.

Aakash Chopra: आकाश चोपड़ा ने गुजरात जायंट्स को लेकर कही चौंकाने वाली बात
Aakash Chopra: आकाश चोपड़ा ने गुजरात जायंट्स को लेकर कही चौंकाने वाली बात

Aakash Chopra on Gujarat Giants: भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा का मानना है कि गुजरात जायंट्स ने विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के आगामी सीजन के लिए बेहतरीन टीम बनाई है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के मामले में उन पर भरोसा नहीं है.  महिला प्रीमियर लीग के अगले सीजन के लिए फ्रेंचाइनी ने 17 खिलाड़ियों का दमदार स्‍क्‍वाड तैयार किया है. दरअसल, गुजरात ने दो खिलाड़‍ियों को पहले रिटेन किया था और फिर मेगा नीलामी के दिन 15 खिलाड़‍ियों को खरीदा. मेगा नीलामी में गुजरात ने सबसे ज्‍यादा रकम न्‍यूजीलैंड की पूर्व कप्‍तान सोफी डिवाइन पर खर्च की. गुजरात ने सोफी डिवाइन को 2 करोड़ रुपये में खरीदा.

आकाश चोपड़ा ने जियोस्टार पर कहा,"जॉर्जिया वेयरहम या किम गार्थ में से सिर्फ एक ही प्लेइंग इलेवन में जगह बना सकती हैं. गुजरात जायंट्स को बल्लेबाजी में दम चाहिए, और यही इसे मुश्किल बनाता है. मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स या आरसीबी के विपरीत, जिनके टॉप 4-5 में 1-2 स्थापित भारतीय सितारे हैं, गुजरात के पास वह भरोसेमंद स्थिरता नहीं है."

उन्होंने कहा,"यास्तिका भाटिया ने चोट से उबरकर वापसी की है, लेकिन वह ऋचा घोष के आगे टिक नहीं पा रही हैं. इसके बाद भारती फुलमाली आती हैं. ऐसे में लाइनअप कमजोर नजर आता है. किम गार्थ बाहर बैठती हैं. बल्लेबाजी को संभालने के लिए जॉर्जिया वेयरहैम को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाता है, वर्ना टीम की बल्लेबाजी बिखर जाएगी."

विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में गुजरात जायंट्स 10 जनवरी को यूपी वॉरियर्स के खिलाफ मुकाबले के साथ अभियान की शुरुआत करेगी. अगले दिन इस टीम का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा. यह टीम 13 जनवरी को मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी, जिसके बाद 16 जनवरी को उसका सामना आरसीबी से होगा.

गुजरात की टीम 19 जनवरी को एक बार फिर आरसीबी का सामना करेगी, जिसके बाद 22 जनवरी को इस टीम का सामना यूपी वॉरियर्स से होगा. 27 जनवरी को गुजरात के सामने फिर से दिल्ली की टीम होगी, जबकि 30 जनवरी को मुंबई की टीम एक बार फिर से गुजरात का सामना करेगी.

गुजरात जायंट्स की टीम: एश्ले गार्डनर, बेथ मूनी, सोफी डिवाइन, जॉर्जिया वेयरहम, भारती फुलमाली, काशवी गौतम, रेणुका सिंह, यास्तिका भाटिया, अनुष्का शर्मा, तनुजा कंवर, कनिका आहूजा, तितास साधु, हैप्पी कुमारी, किम गार्थ, शिवानी सिंह, डेनियल वायट-हॉज, राजेश्वरी गायकवाड़, आयुषी सोनी.

