'उसकी क्या गलती है', मुस्तफ़िज़ुर रहमान को IPL से बैन किए जाने के बाद आकाश चोपड़ा ने कही ये बड़ी बात

Aakash Chopra on Mustafizur Rahman: पूर्व भारतीय बल्लेबाज़ आकाश चोपड़ा ने बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान के बारे में अपने विचार शेयर किए हैं, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 टीम से रिलीज़ कर दिया है. इस लेफ्ट-आर्म तेज़ गेंदबाज़ को पिछले महीने मिनी-ऑक्शन में केकेआर ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि, बांग्लादेश में हाल ही में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने के बाद, बीसीसीआई के लेटेस्ट निर्देश के बाद केकेआर ने खिलाड़ी को रिलीज़ करने का फैसला किया. एक वायरल वीडियो में बात करते हुए चोपड़ा ने बोर्ड और केकेआर के फैसले का स्वागत किया है.

पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर चोपड़ा ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, "बीसीसीआई को बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उसे देखते हुए यह फैसला लेना पड़ा, मेरी राय में, BCCI ने सही फैसला लिया. हां, यह केकेआर के लिए थोड़ा मुश्किल होगा".

आकाश चोपड़ा ने आगे कहा, " यह फैसला IPL नीलामी से पहले लिया जा सकता था, लेकिन यह एक डेवलपिंग स्टोरी है. और अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें मुस्तफिजुर की क्या गलती है, तो आप यही बात सभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए भी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया. मेरे लिए, यह कोलैटरल डैमेज है. लोग अक्सर अपने देशों के पापों की कीमत चुकाते हैं. यह सॉफ्ट पावर है और आपको अपनी ताकत दिखानी होगी, मुझे ऐसा लगता है."

बता दें कि BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा कि टॉप क्रिकेट बोर्ड ने IPL फ्रेंचाइजी KKR को बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफिजुर रहमान को "हाल के घटनाक्रमों के कारण" रिलीज़ करने का निर्देश दिया है,

देवजीत सैकिया ने ANI को बताया, "हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, जो चारों ओर हो रहे हैं, बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी केकेआर को अपने एक खिलाड़ी, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ करने का निर्देश दिया है और BCCI ने यह भी कहा है कि अगर वे किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं, तो बीसीसीआई उस रिप्लेसमेंट की इजाज़त देगा."