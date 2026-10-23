AAj KE MATCH: भारत-न्यूजीलैंड 2nd T20I से लेकर इंडिया A के टेस्ट तक, देखें 24 अक्टूबर के मैच का पूरा शेड्यूल

AAj KE MATCH: क्रिकेट फैंस के लिए शनिवार का दिन रोमांच से भरा रहने वाला है. 24 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा. इसके अलावा इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच अनऑफिशियल टेस्ट शुरू होगा. दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में वनडे और टी20 टूर्नामेंट के कई मुकाबले भी खेले जाएंगे. यहां देखें सभी मैचों का पूरा शेड्यूल और भारतीय समय के अनुसार मैच शुरू होने का समय.

24 अक्टूबर को होने वाले मैचों की पूरी लिस्ट

न्यूजीलैंड ए बनाम इंडिया ए, पहला अनऑफिशियल टेस्ट, पहला दिन-

समय: सुबह 3:30 बजे,

मैदान: बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन

तस्मानिया बनाम विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया घरेलू वनडे कप

समय: सुबह 5:00 बजे

मैदान: बेलेरिव ओवल, होबार्ट

वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया घरेलू वनडे कप

समय: सुबह 11:30 बजे

मैदान: डब्ल्यूएसीए ग्राउंड, पर्थ

कतर बनाम केन्या, आईसीसी सीडब्ल्यूसी चैलेंज लीग ए

समय: दोपहर 12:00 बजे

मैदान: रुआराका स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, नैरोबी

डेनमार्क बनाम कुवैत, आईसीसी सीडब्ल्यूसी चैलेंज लीग ए

समय: दोपहर 12:00 बजे

मैदान: जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी

न्यूजीलैंड बनाम भारत, दूसरा टी20 इंटरनेशनल

समय: दोपहर 12:30 बजे

मैदान: हेगले ओवल, क्राइस्टचर्च

नामीबिया बनाम आयरलैंड, दूसरा वनडे

समय: दोपहर 1:00 बजे

मैदान: नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक

युगांडा बनाम मोजाम्बिक, टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका सब-रीजनल क्वालीफायर सी

समय: दोपहर 2:30 बजे

मैदान: नाइजीरिया क्रिकेट फेडरेशन ओवल 2, अबुजा

बॉर्डर बनाम वॉरियर्स, सीएसए टी20 चैलेंज

समय: शाम 4:30 बजे

मैदान: बफेलो पार्क, ईस्ट लंदन

लायंस बनाम लिम्पोपो, सीएसए टी20 चैलेंज

समय: शाम 4:30 बजे

मैदान: वांडरर्स स्टेडियम, जोहानिसबर्ग

गाम्बिया बनाम जाम्बिया, टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका सब-रीजनल क्वालीफायर सी

समय: शाम 6:30 बजे

मैदान: नाइजीरिया क्रिकेट फेडरेशन ओवल 1, अबुजा

लेसोथो बनाम नाइजीरिया, टी20 वर्ल्ड कप अफ्रीका सब-रीजनल क्वालीफायर सी

समय: शाम 6:30 बजे

मैदान: नाइजीरिया क्रिकेट फेडरेशन ओवल 2, अबुजा

मेक्सिको महिला बनाम अर्जेंटीना महिला, पहला टी20 इंटरनेशनल

समय: शाम 7:30 बजे

मैदान: कॉम्प्लेजो म्यूनिसिपल डी बेसबॉल डी टेक्सकोको, टेक्सकोको डी मोरा

नाइट्स बनाम म्पुमलांगा राइनोज, सीएसए टी20 चैलेंज