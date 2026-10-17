AAJ KE MATCH: भारत-जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20I, पाकिस्तान-श्रीलंका वनडे समेत आज होंगे ये बड़े मुकाबले

क्रिकेट फैंस के लिए 18 अक्टूबर का दिन रोमांच से भरा रहने वाला है. भारत और जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा, जबकि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट का आगाज होगा. इसके अलावा पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें वनडे ट्राई सीरीज में आमने-सामने होंगी. दिन में घरेलू क्रिकेट के रणजी ट्रॉफी मुकाबले भी खेले जाएंगे, जबकि रात को वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का फाइनल होगा. आइए जानते हैं आज के सभी मैचों का शेड्यूल, मुकाबले का समय और वेन्यू.
आज के मैचों का पूरा शेड्यूल
भारत महिला vs जिम्बाब्वे महिला, दूसरा टी20, समय: शाम 7 बजे, वेन्यू: शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, रायपुर
इंटरनेशनल क्रिकेट
- साउथ अफ्रीका vs ऑस्ट्रेलिया, दूसरा टेस्ट, पहला दिन- समय: दोपहर 1:30 बजे, वेन्यू: सेंट जॉर्ज पार्क, गकेबरहा
- पाकिस्तान vs श्रीलंका, वनडे ट्राई सीरीज का पहला मैच, समय: दोपहर 1:30 बजे, वेन्यू: रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी
टी20 लीग
- साउथ अफ्रीका इमर्जिंग प्लेयर्स vs नाइट्स, CSA T20 चैलेंज, समय: शाम 4:30 बजे, वेन्यू: एलसी डी विलियर्स ओवल, प्रिटोरिया
- लायंस vs नॉर्दर्न केप, CSA T20 चैलेंज, समय: शाम 4:30 बजे, वेन्यू: द वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग
- इंग्लैंड चैंपियंस vs वेस्टइंडीज चैंपियंस, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स फाइनल, समय: रात 9 बजे, वेन्यू: शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह
रणजी ट्रॉफी: एलीट ग्रुप
- असम vs त्रिपुरा. समय: सुबह 8:45 बजे, वेन्यू: बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी
- हिमाचल प्रदेश vs मुंबई, समय: सुबह 9:30 बजे, वेन्यू: हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, धर्मशाला
- आंध्र vs हैदराबाद, समय: सुबह 9:30 बजे, वेन्यू: डॉ. पीवीजी राजू एसीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, विजयनगरम
- कर्नाटक vs सौराष्ट्र, समय: सुबह 9:30 बजे, वेन्यू: केएससीए क्रिकेट ग्राउंड, अलूर
- राजस्थान vs रेलवे, समय: सुबह 9:30 बजे, वेन्यू: सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
- तमिलनाडु vs उत्तराखंड, समय: सुबह 9:30 बजे, वेन्यू: एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई
- पंजाब vs छत्तीसगढ़, समय: सुबह 9:30 बजे, वेन्यू: पीसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़
- महाराष्ट्र vs झारखंड, समय: सुबह 9:30 बजे, वेन्यू: महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे
- दिल्ली vs गुजरात, समय: सुबह 9:30 बजे, वेन्यू: पालम बी स्टेडियम, दिल्ली
- सर्विसेज vs बंगाल, समय: सुबह 9:30 बजे, वेन्यू: पालम ए स्टेडियम, दिल्ली
- हरियाणा vs चंडीगढ़, समय: सुबह 9:30 बजे, वेन्यू: चौधरी बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम, रोहतक
- उत्तर प्रदेश vs गोवा. समय: सुबह 9:30 बजे, वेन्यू: ग्रीन पार्क, कानपुर
- जम्मू-कश्मीर vs विदर्भ, समय: सुबह 9:30 बजे, वेन्यू: शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम, श्रीनगर
- पुडुचेरी vs मध्य प्रदेश, समय: सुबह 9:30 बजे, वेन्यू: क्रिकेट एसोसिएशन पुडुचेरी सिचेम ग्राउंड, पुडुचेरी
- बड़ौदा vs बिहार, समय: सुबह 9:30 बजे, वेन्यू: रिलायंस स्टेडियम, वडोदरा
- केरल vs ओडिशा, समय: सुबह 9:30 बजे, वेन्यू: ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम
रणजी ट्रॉफी: प्लेट ग्रुप
- नागालैंड vs मिजोरम, समय: सुबह 8:30 बजे, वेन्यू: नागालैंड क्रिकेट स्टेडियम, सोविमा, दीमापुर
- मेघालय vs मणिपुर, समय: सुबह 8:30 बजे, वेन्यू: मेघालय क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट ग्राउंड, शिलांग
- अरुणाचल प्रदेश vs सिक्किम, समय: सुबह 9:30 बजे, वेन्यू: गोकुलभाई सोमाभाई पटेल स्टेडियम, नडियाद
महिला क्रिकेट
टूर्नामेंट: टी20 स्प्रिंग चैलेंज
- मेलबर्न रेनेगेड्स महिला vs होबार्ट हरिकेंस महिला, समय: सुबह 4:30 बजे, वेन्यू: ब्लैकटाउन ओलंपिक पार्क नंबर 2 ओवल, सिडनी
- सिडनी थंडर महिला vs पर्थ स्कॉर्चर्स महिला, समय: सुबह 9 बजे, वेन्यू: ब्लैकटाउन इंटरनेशनल स्पोर्ट्सपार्क, सिडनी
- ब्रिस्बेन हीट महिला vs एडिलेड स्ट्राइकर्स महिला, समय: सुबह 9 बजे, वेन्यू: ब्लैकटाउन ओलंपिक पार्क नंबर 2 ओवल, सिडनी
- सिडनी सिक्सर्स महिला बनाम मेलबर्न स्टार्स महिला, समय: दोपहर 1:30 बजे, वेन्यू: ब्लैकटाउन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पार्क
ECA महिला यूरोपीय कप, 2026
ऑस्ट्रिया महिला vs स्वीडन महिला, फाइनल, समय: दोपहर 12:30 बजे, वेन्यू: मोआरा व्लासिएई क्रिकेट ग्राउंड, बुखारेस्ट
रोमानिया महिला vs बुल्गारिया महिला, तीसरे स्थान का मुकाबला, समय: शाम 4:30 बजे, वेन्यू: मोआरा व्लासिएई क्रिकेट ग्राउंड, बुखारेस्ट
न्यूजीलैंड महिला टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा, 2026
ऑस्ट्रेलिया महिला vs न्यूजीलैंड महिला, पहला टी20, समय: दोपहर 1:45 बजे, वेन्यू: नॉर्थ सिडनी ओवल, सिडनी
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