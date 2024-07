वो लम्हा.. जब भारत बना था पहली बार चैंपियन, दिल्ली में ऐसे मना था जश्न, कपिल देव ने इंदिरा गांधी को थमाई थी ट्रॉफी

Team India celebration in 1983: टी-20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया. वनडे और टी20 को मिलकर भारतीय टीम अबतक 4 विश्व कप जीत चुकी है. बता दें कि सबसे पहले 1983 में भारत ने कपिल देव की कप्तानी में विश्व चैंपियन बनने का कमाल किया था. इसके बाद भारतीय टीम 2007 में टी-20 विश्व कप का खिताब धोनी की कप्तानी में जीतने में सफल रही थी. वहीं, 2011 में एक बार फिर भारत ने कमाल किया और धोनी की कप्तानी में दूसरी बार वनडे विश्व कप का खिताब 28 साल बाद जीतने में सफल रही थी. अब रोहित की कप्तानी में भारत ने इतिहास को दोहराया है. भारत ने 17 साल के बाद टी20 विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. टीम इंडिया के इस ऐतिहासिक जीत को पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है.

बता दें कि भारतीय टीम के खिलाड़ी पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं. इसके बाद मुंबई में भारतीय खिलाड़ियों ओपन बस में विक्ट्री परेड में शामिल होंगे. वहीं, बीसीसीआई भारतीय खिलाड़ियों को पुरस्कार भी देने वाला है. भारतीय खिलाड़ियों के जश्न की भरपूर तैयारी हो रही है. इन सबके बीच चलिए आपको उन यादों में ले जाते हैं, जब पहली बार भारत कपिल देव की कप्तानी में विश्व चैंपियन बना था तो भारत में विश्व विजेता खिलाड़ियों का किस तरह से स्वागत किया गया है.

Smt. Indira Gandhi with the Indian cricket team after their historic victory in the 1983 World Cup.#Indira100 pic.twitter.com/FXmb1shd1m