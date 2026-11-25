न्यूजीलैंड के खिलाफ हैगली ओवल में शुक्रवार से शुरू होने वाले दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को डेब्यू का मौका दे सकता है. रेव स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार टीम प्रबंधन दूसरे टेस्ट में बरार को अंतिम एकादश में शामिल करने पर विचार कर रहा है. हाल ही में वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने बरार को अगर मौका मिलता है तो यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला टेस्ट मैच होगा.

न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीतने के 17 साल लंबे इंतजार को खत्म करने के इरादे से भारत इस मुकाबले में उतरेगा. वेलिंगटन में खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था, जिसके बाद सीरीज 0-0 से बराबरी पर है. ऐसे में हैगली ओवल में होने वाला मुकाबला दोनों टीमों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है.

पहले टेस्ट में बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर भारत ने 700 से अधिक रन बनाए थे. पांच दिनों में कुल 407 ओवर फेंके गए और केवल 24 विकेट गिरे. केएल राहुल ने शतक लगाया, जबकि जसप्रीत बुमराह ने दोनों पारियों के पहले ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को आउट कर अपनी छाप छोड़ी. भारतीय टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल तेज गेंदबाजी आक्रमण को लेकर है. टीम प्रबंधन 'हिट द डेक' गेंदबाज की भूमिका के लिए गुरनूर बरार और प्रसिद्ध कृष्णा के बीच अंतिम फैसला कर सकता है. यदि बरार को मौका मिलता है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वह न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में किस तरह प्रभाव छोड़ते हैं.

दूसरी ओर, न्यूजीलैंड भी कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है. तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर हैमस्ट्रिंग चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह मैट फिशर को टीम में शामिल किया गया है. कप्तान टॉम लैथम भी पहले टेस्ट की दोनों पारियों में शून्य पर आउट होने के बाद वापसी की उम्मीद करेंगे.

मेजबान टीम की निगाहें एक बार फिर मैट हेनरी पर होंगी, जिनका हैगली ओवल में शानदार रिकॉर्ड रहा है. हेनरी ने इस मैदान पर खेले गए आठ टेस्ट मैचों में 40 विकेट लिए हैं और वह घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं. उनका मानना है कि हैगली ओवल ऐसा मैदान है जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद मिलती है. भारत को उम्मीद होगी कि जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में उसका तेज गेंदबाजी आक्रमण शुरुआती मूवमेंट का फायदा उठाएगा. वहीं बल्लेबाजी में केएल राहुल समेत शीर्ष क्रम से एक बार फिर बड़ी पारियों की उम्मीद रहेगी.

पहला टेस्ट ड्रॉ रहने के बाद टीम में बड़े बदलाव की संभावना कम है, लेकिन गुरनूर बरार को लेकर चल रही चर्चा ने दूसरे टेस्ट से पहले उत्सुकता बढ़ा दी है. अगर युवा तेज गेंदबाज को डेब्यू कैप मिलती है तो यह उनके करियर का सबसे बड़ा मौका होगा, वहीं भारत की नजरें न्यूजीलैंड की धरती पर ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत दर्ज करने पर टिकी होंगी.

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