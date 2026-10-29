10 फीट का साइड जंप सेलिब्रेशन! फैंस बोले-पहली बार ऐसा नजारा देखा, तूफान सा हुआ वायरल

क्रिकेट में कभी-कभी चीजें लीक से हटकर मिलती हैं. यह कैच लेने का अंदाज हो सकता है या बल्लेबाज के आउट होने का तरीका भी. लेकिन केपटाउन में खेले जा रहे दश्क्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन जश्न का एक नया ही अंदाज देखने को मिला. ऐसा अंदाज जो आपने पहले शायद ही देखा होगा. और दक्षिण अफ्रीकी मैथ्यू ब्रीत्ज़के यह देखते ही देखते वायरल हो गया. दोनों ही टीमों के बीच वर्तमान सीरीज बहुत ही जबर्दस्त अंदाज में खेली जा रही है क्योंकि WTC Final का टिकट दांव पर है. यह जश्न ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मारनस लबुशेन के आउट होने के देखने के बाद मिला. जैसे ही लबुशेन आउट हुए, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों का जश्न देखने लायक था. और इसमें भी मैथ्यू ब्रीत्ज़के की 10 फीट की साइड जंप देखने वाली और बहुत ही ज्यादा मनमोहक रही. एक खिलाड़ी साइड से तेजी से दौड़ता आया 10 फीट चौड़ी क्रिकेट पिच को एक ही जंप में पार कर गया. और जैसे ही यह तस्वीरें सोेशल मीडिया पर वायरल हुई तो फैंस का दिल बाग-बाग हो हो गया.
यह भी पढ़ें: 3 बड़े माइनस भुवनेश्वर कुमार के साथ, आकाश चोपड़ा ने कर दी पेसर को लेकर यह बड़ी भविष्यवाणी
😂😂😂 https://t.co/QjjrwohPdr— Cricbuzz (@cricbuzz) October 28, 2026
इस जंप ने फैंस को बाग-बाग कर दिया. कमेंट पर इमोजी सब कुछकहने को काफी है
The celebration by South Africa after dismissing Marnus Labuschagne. 🤣 https://t.co/9a8zgRvzOm— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 28, 2026
यह मैदान पर मेरे द्वारा देखी गई सर्वश्रेष्ठ चीज है
This might be the best thing I've ever seen on a cricket field #SAvAUS https://t.co/MXdOTl1Wde— JN Sport (@JNSports1) October 28, 2026
फैंस ने इस वीडियो को हाथों-हाथ लिया है. वे इसे रिट्वीट कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं
South Africa celebration Marnus farewell innings https://t.co/Ssgfbcb6E3— CSK Core (@CSKCore) October 28, 2026
वैसे फैंस का एक नजरिया यह भी है
This is a South African player's celebration, after getting done and dusted Marnus Labuschagne's wicket This is exactly why the South African cricket team isn't more successful in winning tournaments or big matches, and why they end up choking. When you hype up such small, trivial moments and get so easily satisfied celebrating like this, you will never be able to win the big moments and convert them into championships.— Cricket and society (@Cric46966) October 28, 2026
इस जश्न के चर्चे अब दूर-दूर तक हैं...
THE CRAZIEST CELEBRATION BY MATTHEW BREETZKE...!! 🥶 - Test Cricket has peaked here! SOUTH AFRICA vAUSTRALIA IS BECOMING ONE OF THE GREATEST RIVALRIES IN TEST CRICKET... 🔥 #SAvsAUS https://t.co/QIoPfPUWam— Rana Ahmad. (@AhmadRana056) October 28, 2026
(खबर जारी है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं