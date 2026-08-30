कहासुनी बनी जानलेवा, महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सातवीं मंजिल से गिरकर मौत, युवक की हालत गंभीर

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में ECC रोड पर एक प्राइवेट को-लिविंग पीजी की सातवीं मंज़िल से गिरकर एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई. वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतक की पहचान 23 साल की जननी के रूप में हुई है, जो पट्टंदुर अग्रहारा में 'सोसाइटी जेनरल' कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती थी.

जननी पुडुचेरी के उलाइवैकल की रहने वाली थी और इस साल जनवरी से व्हाइटफ़ील्ड में ECC रोड पर स्थित 'माउंटेन पीजी' में रह रही थी.

वहीं घायल शख्स की पहचान 30 साल के मनिचावेलु के तौर पर हुई है, जो एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करता है और पुडुचेरी के नल्लाथुर का रहने वाला है.

जानकारी के मुताबिक, सुबह दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. इसके बाद जननी गुस्से में बिल्डिंग के किनारे गई और नीचे कूदने लगी. वहीं मनिचावेलु के साथ रोक-टोक के दौरान आशंका है कि दोनों सातवीं मंजिल से नीचे गिर गए.

बेंगलुरु पुलिस (फाइल फोटो)

घटना के बाद जननी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मनिचावेलु जमीन पर गिरने से पहले पेड़ की टहनियों पर गिरा, जिससे उसकी जान बच गई. उसे तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया और अभी उसका इलाज चल रहा है.

व्हाइटफ़ील्ड पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच-पड़ताल की. ​​मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस घटना के सही कारणों की जांच कर रही है, जिसमें बहस की वजह भी शामिल है.

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