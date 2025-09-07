ये कैसा प्यार? 20 लाख नहीं दिए तो गर्लफ्रेंड ने बातचीत की बंद, परेशान प्रॉपर्टी डीलर ने किया सुसाइड

उम्र 31 साल, काम प्रॉपर्टी डीलर का. लेकिन प्यार ऐसा कि गर्लफ्रेंड ने बातचीत बंद की तो परेशान होकर जहर खाकर सुसाइड कर लिया. हैरान करने वाला यह मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आई है. कारोबारी की मौत के बाद परिवार ने गर्लफ्रेंड और उसके परिजनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है. दरअसल जयपुर के जगतपुरा विश्वविद्यालय नगर निवासी संजय मीणा (31) पुत्र मोहनलाल मीणा लंबे समय से एक लड़की के संपर्क में था.

शादी के तैयार थे दोनों के परिजन, 20 लाख की मांग से बिगड़ा मामला

परिवार को भी उसके रिश्ते के बारे में पता था और दोनों की शादी की बात लगभग तय हो चुकी थी. लेकिन पिछले डेढ़ महीने से गर्लफ्रेंड ने बातचीत बंद कर दी थी. आरोप है कि लड़की के घरवालों ने शादी से पहले 20 लाख की मदद मांगी थी. मदद नहीं करने पर वे शादी की बात से पीछे हट गए.

गर्लफ्रेंड को मनाने घर पहुंचा, लेकिन किसी ने नहीं किया रिस्पॉस

घटना वाले दिन संजय ने घरवालों से कहा कि वह मरने जा रहा है और थार गाड़ी लेकर निकल गया. वह प्रताप नगर में गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा गेट खटखटाया और कॉल भी किया लेकिन न दरवाजा खोला गया और न ही फोन उठाया गया. मायूस होकर वह वापस घर लौटा और गाड़ी में बैठ गया.

पिता और पुलिसकर्मी जब उसे नीचे उतारने पहुंचे तो उसने साफ कहा कि उसने जहर खा लिया है. तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे नारायणा हॉस्पिटल ले गए जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

गर्लफ्रेंड और उसके परिवार पर ब्लैकमेल का आरोप

सुसाइड के बाद कारोबारी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें गर्लफ्रेंड और उसके परिवार पर बेटे को ब्लैकमेल करने और शादी से इंकार कर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया गया है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.