बीटिंग रिट्रीट की वजह से 29 जनवरी को दिल्ली में कौन सा रास्ता रहेगा बंद, मेट्रो को लेकर आया ये अपडेट

बीटिंग रिट्रीट समारोह 2026 को लेकर दिल्ली पुलिस और DMRC ने विशेष एडवाइजरी जारी की है. 29 जनवरी को सेंट्रल दिल्ली में दोपहर 2 से रात 9:30 बजे तक ट्रैफिक प्रतिबंध रहेंगे.

बीटिंग रिट्रीट की वजह से 29 जनवरी को दिल्ली में कौन सा रास्ता रहेगा बंद, मेट्रो को लेकर आया ये अपडेट
बीटिंग रिट्रीट के लिए दिल्ली में मेट्रो के गेट और सड़कें बंद रहेंगी
  • बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान 29 जनवरी को दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक सेंट्रल दिल्ली में कई रास्ते बंद
  • विजय चौक, फी मार्ग, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के आसपास मुख्य सड़कों पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा
  • दिल्ली मेट्रो के उद्योग भवन और CS स्टेशनों के रफी मार्ग साइड के एग्जिट गेट दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बंद
नई दिल्ली:

देश की राजधानी दिल्ली में 29 जनवरी 2026 को होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह को लेकर सुरक्षा और यातायात संबंधी कड़े इंतेजाम किए गए हैं. इस संबंध में दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने यात्रियों व आम लोगों के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. घरों से निकलने से पहले ये एडवाइजरी जरूर देख लीजिए वरना सड़क पर मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है.

यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव

दिल्ली पुलिस के अनुसार, 29 जनवरी 2026 को दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में यातायात प्रतिबंधित रहेगा. प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं—

  • विजय चौक
  • रफी मार्ग
  • इंडिया गेट
  • राष्ट्रपति भवन और आसपास का क्षेत्र

इस अवधि में विजय चौक और आसपास की मुख्य सड़कों पर सामान्य यातायात पूरी तरह बंद रहेगा. कई मार्गों पर डायवर्जन लागू किए जाएंगे. कुछ सड़कों को केवल पैदल यात्रियों के लिए आरक्षित किया जाएगा. बसों के रूट बदले जाएंगे और कुछ टर्मिनलों से सेवाएं सीमित हो सकती हैं.

आम जनता से अपील की गई है कि वे राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और सेंट्रल दिल्ली की ओर जाने से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.

मेट्रो सेवाओं को लेकर DMRC की एडवाइजरी

दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि 28 और 29 जनवरी 2026 को उद्योग भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरियट मेट्रो स्टेशन के रफी मार्ग साइड के एग्जिट गेट दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे. हालांकि मेट्रो ट्रेन सेवाएं सामान्य रहेंगी. यात्रियों को बाहर निकलने के लिए वैकल्पिक गेट का उपयोग करना होगा. DMRC ने लोगों से स्टेशन पर होने वाली घोषणाओं का पालन करने की अपील की है.

सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त

बीटिंग रिट्रीट को देखते हुए 29 जनवरी तक दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर सुरक्षा जांच को और कड़ा कर दिया गया है. अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. फ्रिस्किंग और बैगेज स्कैनिंग में सामान्य से अधिक समय लग सकता है.

यात्रियों से अनुरोध

  • यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें
  • कतारों में अनुशासन और धैर्य बनाए रखें
  • सुरक्षा कर्मियों और पुलिस अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें

प्रशासन की अपील

प्रशासन का कहना है कि लोगों के सहयोग से ही समारोह के दौरान सुरक्षा और यातायात प्रबंधन सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है. आयोजकों और सुरक्षा एजेंसियों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि समारोह सम्मानजनक ढंग से और बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो.

