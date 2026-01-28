फिर लौट आई ठंड, उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश-बर्फबारी और घना कोहरा, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

Weather Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है. वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ी हैं. इससे ठंड फिर से लौट आया है. हालांकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है. IMD के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में, जबकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ तूफान आया. कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है. पहाड़ी राज्यों के साथ-साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलीं.

घना कोहरा और शीत लहर की चेतावनी

पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहा. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड से लेकर भीषण ठंड जैसी स्थिति बनी हुई है. पंजाब के कुछ हिस्सों में शीत लहर दर्ज की गई है. उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान अमृतसर में दर्ज किया गया, जहां पारा 3.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया.

आने वाले 4 दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ 31 जनवरी-02 फरवरी तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है, जिसमें 01 फरवरी को भारी वर्षा/बर्फबारी की संभावना है. उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और उससे सटे मध्य भारत में 31 जनवरी-02 फरवरी तक हल्की वर्षा होने की संभावना है. उत्तर-पश्चिम भारत, उससे सटे मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में 02 फरवरी तक सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है. इसके बाद अगले दो दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है. इसके बाद मौसम में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है.

4 से 6 जनवरी के बीच हल्की बारिश और बर्फबारी

4 से 6 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

मौसम विभाग की सलाह

IMD ने लोगों को घने कोहरे, शीत लहर और तेज हवाओं को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासतौर पर सुबह और रात के समय यात्रा करने वालों को सतर्क रहने को कहा गया है.





