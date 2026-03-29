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छत्तीसगढ़ में पुलिस-नक्सली के बीच मुठभेड़ जारी, 5 लाख का इनामी ढेर, 31 मार्च की डेडलाइन से पहले बड़ा ऑपरेशन

Sukma Naxal Encounter News: नक्सलियों के खात्मे के लिए तय 31 मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले सुकमा के जंगलों में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो रही है. सुरक्षाबलों ने पांच लाख के इनामी नक्सली को मार दिया है.

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छत्तीसगढ़ में पुलिस-नक्सली के बीच मुठभेड़ जारी, 5 लाख का इनामी ढेर, 31 मार्च की डेडलाइन से पहले बड़ा ऑपरेशन
Sukma Naxal Encounter

Sukma Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ जारी है. यह मुठभेड़ पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के जंगलों में हो रही है, जिसमें 5 लाख के इनामी नक्सली ढ़ेर कर दिया गया है. नक्सलियों के खात्मे के लिए तय 31 मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले इसे पुलिस का बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है. 

जानकारी के मुताबिक, घटनास्थल से सुरक्षाबलों ने .303 राइफल भी बरामद की है. इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है. जवान जंगल में नक्सलियों की घेराबंदी में जुटे हैं.  इस पूरे ऑपरेशन को सुकमा एसपी किरण चव्हाण लीड कर रहे हैं. फिलहाल, सुरक्षा कारणों से ऑपरेशन से जुड़ी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है. यह बताया गया कि मुठभेड़ में 5 लाख रुपये के इनामी नक्सली को मार दिया गया है. मुठभेड़ अभी जारी है, सर्च के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा.  

चंदर और रूपी लौट आओ, पूर्व नक्सलियों की साथियों से अपील  

इससे पहले शनिवार को कांकेर में परतापुर थाना में आत्मसमर्पण करने वाले तीन नक्सलियों ने अपने साथियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील की है. उन्होंने गोंडी भाषा में पत्र लिखकर लीडर चंदर और रूपी को संबोधित करते हुए कहा कि हथियार छोड़कर परिवार के साथ सामान्य जीवन जीना ही बेहतर है. नक्सलियों ने जंगल की कठिन जिंदगी और लगातार खतरे का जिक्र करते हुए बाकी साथियों से भी जल्द सरेंडर करने की अपील की है.

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