'आप एकदम निठल्ले हैं, कुछ नहीं करते हैं', अस्पताल में डॉक्टर की विधायक ने लगाई क्लास, Video हुआ वायरल

बक्सर सदर विधायक आनंद मिश्रा ने सिविल अस्पताल पहुंचकर सिविल सर्जन शिवकुमार प्रसाद चक्रवर्ती की क्लास लगा दी. इस दौरान विधायक ने सिविल सर्जन को खूब फटकारा. आसपास खड़े कलेक्टर भी चुप रहे.

  • बक्सर के विधायक आनंद मिश्रा ने सिविल सर्जन शिवकुमार प्रसाद को अस्पताल की खराब व्यवस्थाओं के लिए फटकार लगाई
  • विधायक ने सर्जन को निठल्ला कहकर उनकी कार्यप्रणाली और छवि पर सवाल उठाए और कड़ी चेतावनी दी
  • यह घटना 25 जनवरी को हुई जब विधायक ने अचानक सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और गुस्सा जाहिर किया
बक्सर:

बक्सर सदर विधायक और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बक्सर के सर्जन की क्लास लगाते दिख रहे हैं. हैरान करने वाली बात ये है कि जिस वक्त विधायक सर्जन की क्लास लगा रहे थे, उस वक्त बक्सर के डीएम भी मौजूद थे. विधायक आनंद मिश्रा ने सिविल सर्जन शिवकुमार प्रसाद चक्रवर्ती को 'निठल्ला' तक कह दिया. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी हरकतों की वजह से उनकी छवि खराब हो रही है. उन्होंने सर्जन को फटकार लगाते हुए कहा कि उनकी वर्दी पर न तो कभी दाग लगा है और न कभी दाग लगने देंगे.

अब विधायक आनंद मिश्रा का सिविल सर्जन को फटकार लगाते हुए जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह 25 जनवरी को बताया जा रहा है. विधायक अचानक सिविल अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे और वहीं सिविल सर्जन पर उनका गुस्सा फूट पड़ा. 

हाल ही में एक महिला की मौत होने के बाद विधायक पर रिश्वत लेने के आरोप भी लगे हैं. इसके बाद उनका गुस्सा सिविल सर्जन पर फूटा है. उन्होंने सर्जन को फटकार लगाते हुए साफ-साफ कहा कि उनकी हरकत की वजह से वो अपनी छवि पर दाग नहीं लगने देंगे.

क्या है पूरा मामला?

ये पूरा मामला सदर अस्पताल में एक महिला की मौत से जुड़ा हुआ है. अस्पताल में कुछ दिन पहले एक महिला की मौत हो गए थे. गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने बक्सर-चौसा रास्ते को जाम कर दिया था. इस दौरान एक युवक ने आरोप लगाया कि अस्पताल कर्मियों की कथित चोरी रंगे हाथ पकड़े जाने के बावजूद विधायक ने ढाई लाख रुपये लेकर कार्रवा नहीं होने दी. ये आरोप मीडिया में आने के बाद राजनीति भी गरमा गई.

अचानक निरीक्षण पर पहुंचे विधायक

25 जनवी को विधायक आनंद मिश्रा अचानक अस्पताल पहुंच गए और वहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने सीधे तौर पर सिविल सर्जन को जिम्मेदार ठहराते हुए अस्पताल की बदहाली पर सवाल खड़े करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया. 

सिविल सर्जन को फटकार लगाते हुए विधायक आनंद मिश्रा का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि 'आप जान ही रहे हैं कि आप एकदम निठल्ले हैं. कुछ नहीं करते हैं, यही जान रहे हैं आपके बारे में. आपके कुकर्म के चलते हम पर कैसे कोई ब्लैम लगा सकते हैं. आप से ज्यादा पाक हैं, जान लीजिए साहब. अपनी वर्दी पर कभी दाग लगने नहीं दिया, आगे भी नहीं लगने देंगे.'

उस वक्त बक्सर डीएम कुमारी साहिला और पूरा सरकारी महकमा मौजूद था. विधायक का तीखा और पुलिसिया अंदाज देखकर हर कोई चौंक गया. विधायक की फटकार के दौरान कलेक्टर के साथ-साथ वहां मौजूद हर अधिकारी चुपचाप खड़ा रहा.

