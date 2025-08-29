गौतम अदाणी ने की ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल में जगह बनाने वाले प्रज्ञानंद की तारीफ

Gautam Adani praises Praggnanandhaa: भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर. प्रज्ञानंद ने 2025 सिंकफील्ड कप में उपविजेता रहते हुए ब्राजील में होने वाले प्रतिष्ठित ग्रैंड शतरंज टूर (GCT) फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. प्रज्ञानंद की इस उपलब्धि पर अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने बधाई दी है. गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "ब्राजील में ग्रैंड चेस टूर फाइनल के लिए क्वालीफाई करने पर आर. प्रज्ञानंद को हार्दिक बधाई. क्या उपलब्धि है. सिर्फ 19 साल की उम्र में, आपकी यात्रा लाखों युवा भारतीयों को बड़े सपने देखने और निडर होकर खेलने के लिए प्रेरित करती है. भारत को आप पर गर्व है."

शतरंज के मास्टर प्रज्ञानंद बेहद कम समय में अपने निडर खेल और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुनौती देने की क्षमता के कारण वैश्विक खेल जगत में जाना-माना नाम बन गए हैं. जीसीटी फाइनल के लिए उनकी योग्यता न केवल एक व्यक्तिगत जीत है, बल्कि वैश्विक शतरंज में भारत के बढ़ते कद का भी प्रतिबिंब है.

हाल के वर्षों में, इस युवा खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन जैसे दिग्गजों के खिलाफ लगातार प्रभावित किया है और दुनिया में तारीफ हासिल की है. सीजन के अंतिम फाइनल में उनके प्रवेश के साथ, उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. प्रशंसकों को उम्मीद है कि वह एक और उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. जीसीटी फाइनल 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ब्राजील में आयोजित किया जाएगा. यह तीन प्रारूपों- क्लासिकल, रैपिड और ब्लिट्ज में खेला जाएगा.

प्रज्ञानंद ग्रैंड शतरंज टूर का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनने का लक्ष्य रखेंगे. फ्रांस के अलिरेजा फिरोज्जा मौजूदा चैंपियन हैं. जीसीटी फाइनल में खिताब के लिए ग्रैंडमास्टर मैक्सिम वचियर-लाग्रेव, फेबियानो कारूआना, लेवोन अरोनियन और प्रज्ञानंद चैंपियनशिप के खिताब के लिए भिड़ेंगे. नियमित सीजन के बाद, शीर्ष चार अब जीसीटी चैंपियन के खिताब के लिए कड़े नॉकआउट में आमने-सामने होंगे. चैंपियनशिप की खिताबी राशि 350,000 अमेरिकी डॉलर है.