विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या YouTube Down है? दुनियाभर में यूजर्स को दिखा Playback Error, नहीं चला पा रहे वीडियो, कंपनी ने कही ये बात

YouTube server status: बुधवार की शाम अचानक दुनियाभर के लाखों लोगों के लिए YouTube काम करना बंद कर गया. वीडियो प्ले नहीं हो रहे, एरर आ रहा है और लोग सोच में हैं कि आखिर क्या हुआ. कंपनी ने कहा है कि वे इस दिक्कत की जांच कर रहे हैं .उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा.

Read Time: 3 mins
Share
क्या YouTube Down है? दुनियाभर में यूजर्स को दिखा Playback Error, नहीं चला पा रहे वीडियो, कंपनी ने कही ये बात
YouTube Servers Down: कंपनी ने अभी तक आउटेज की वजह साफ नहीं की है, लेकिन उन्होंने यूजर्स को भरोसा दिलाया है कि उनकी टेक्निकल टीम इस समस्या को सुलझाने में जुटी हुई है.
नई दिल्ली:

 दुनियाभर में हजारों यूजर्स ने बुधवार को अचानक रिपोर्ट किया कि YouTube ठीक से काम नहीं कर रहा है. कई लोगों के सामने Playback Error और ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, जबकि कुछ यूजर्स के वीडियो लोड ही नहीं हो रहे. जैसे ही दिक्कत शुरू हुई, सोशल मीडिया पर is YouTube down right now, YouTube playback error और YouTube server status जैसे सर्च तेजी से ट्रेंड करने लगे.

दुनियाभर में असर, Downdetector पर लाखों रिपोर्ट

Downdetector वेबसाइट के मुताबिक, सिर्फ अमेरिका में ही करीब 3.66 लाख से ज्यादा यूजर्स ने YouTube के काम न करने की शिकायत दर्ज की. बाद में यह संख्या बढ़कर 8 लाख से ज्यादा रिपोर्ट्स तक पहुंच गई. Downdetector ने X (Twitter) पर बताया कि ये दिक्कत शाम 7:12 बजे ET (लोकल टाइम) से शुरू हुई थी और लगातार बढ़ रही थी.

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके में सबसे ज्यादा असर

अल्फाबेट के मालिकाना हक वाले YouTube के डाउन होने की खबर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम से सबसे ज्यादा आई. कई यूजर्स ने बताया कि वीडियो लोड नहीं हो रहे, स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है या Error मैसेज दिखा रहा है. कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए वीडियो तक ओपन नहीं हो रहे.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मजेदार मीम्स और रिएक्शन किए शेयर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर #YouTubeDown हैशटैग तेजी से ट्रेंड करने लगा और यह कुछ ही मिनटों में सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाले टॉपिक में शामिल हो गया. यूजर्स के पोस्ट में कहीं झुंझलाहट दिखी तो कहीं कन्फ्यूजन, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि दिक्कत उनके इंटरनेट की वजह से है या फिर यह कोई ग्लोबल इश्यू है.जैसे ही YouTube में दिक्कत आई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स ने मजेदार मीम्स और रिएक्शन शेयर करने शुरू कर दिए.

कुछ यूजर्स ने लिखा कि उन्हें लगा दिक्कत उनके इंटरनेट की वजह से है, लेकिन जब सबके साथ ऐसा हो रहा था तो उन्हें पता चला कि मामला कुछ और है.

YouTube ने दी अपनी प्रतिक्रिया

YouTube ने  माना कि कुछ यूजर्स को वीडियो देखने में दिक्कत हो रही है. YouTube Help के ऑफिशियल पेज ने कन्फर्म किया कि कंपनी इस समस्या से वाकिफ है और इसे सुलझाने की कोशिश कर रही है.कंपनी ने कहा कि टीम इस समस्या की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर वजह क्या है. हालांकि, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि यह परेशानी सर्वर से जुड़ी है या किसी टेक्नोलॉजी गड़बड़ी की वजह से आई है.

X पर एक पोस्ट में YouTube ने लिखा,“हम जानते हैं कि आप में से कुछ लोगों को YouTube, YouTube Music या YouTube TV पर वीडियो देखने में दिक्कत आ रही है. हमारी टीम इस समस्या की जांच कर रही है और जैसे ही नया अपडेट मिलेगा, हम यहां शेयर करेंगे.”


हालांकि YouTube ने अभी तक कोई टाइमलाइन नहीं दी है कि सर्विस कब तक पूरी तरह सामान्य होगी, लेकिन कंपनी की टीम एक्टिव है और दिक्कत को जल्द सुलझाने की कोशिश में जुटी हुई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
YouTube Down, YouTube Playback Error, YouTube Server Status, YouTube Not Working, YouTube Outage Today, YouTube Error
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com