यूट्यूब की सेवाएं बहाल होने के बाद यूजर्स ने ली राहत की सांस, जानते हैं भारतीय इंफ्लूएंर्स ने तीन साल में कमाए कितने करोड़

इंटरनेट यूजर्स के लिए यूट्यूब यानी कि एंटरटेनमेंट का दूसरा नाम बन चुका है. देश के लाखों कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी यू ट्यूब कमाई का बड़ा जरिया बन चुका है. ऐसे में अगर यूट्यूब जरा सी देर के लिए बंद हो जाए तो समझो उनकी दुनिया ही थम जाती है. बीते कुछ घंटे इंटरनेट यूजर्स के लिए ऐसे ही थे. जब यूट्यूब ने अचानक काम करना बंद कर दिया था. सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, बल्कि इसके साथ जुड़े ऐप्स यूट्यूब म्यूजिक और यूट्यूब टीवी भी ठप पड़ गए. इस आउटेज की वजह से लाखों लोग परेशान हो गए, वीडियो चलना बंद, ऐप्स फ्रीज होना, और स्क्रीन पर एरर जैसे मैसेज दिखने लगे.

यूट्यूब में तकनीकी खामी का असर

यूट्यूब में तकनीकी गड़बड़ी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और यूके में प्रमुख रूप से देखने को मिली. हालांकि भारत में भी कई यूजर ने इस समस्या का सामना किया. डाउनडिटेक्टर वेबसाइट के मुताबिक, दुनिया भर में करीब 8 लाख यूजर्स ने यूट्यूब की दिक्कतों की रिपोर्ट की. सिर्फ अमेरिका में ही 2.9 लाख से ज्यादा रिपोर्ट्स दर्ज हुईं. जबकि भारत में 63% यूजर्स को वीडियो प्लेबैक में दिक्कत आई.

If you're not able to play videos on YouTube right now – we're on it! Thanks for your patience, and you can follow along here for updates: https://t.co/EcPxm09f77 — TeamYouTube (@TeamYouTube) October 16, 2025

यूट्यूब ने अपने स्टेटस पेज पर इस दिक्कत को एक्सेप्ट किया और बताया कि उनकी टेक्निकल टीम इस पर काम कर रही है. कुछ घंटों की मेहनत के बाद कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी किया कि ये समस्या अब हल हो गई है. सभी यूट्यूब सेवाएं जैसे यू ट्यूब, यू ट्यूब म्यूजिक और यू ट्यूब टीवी फिर से सामान्य रूप से चल रही हैं.

सोने की खान बन चुका है यूट्यूब

जहां एक तरफ ये आउटेज थोड़ी देर के लिए परेशानी लेकर आई, वहीं दूसरी तरफ ये याद दिलाता है कि यूट्यूब आज भारत के लिए कितनी बड़ी कमाई का जरिया बन चुका है. हाल ही में यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने बताया कि कंपनी ने पिछले तीन साल में भारतीय क्रिएटर्स, आर्टिस्ट्स और मीडिया कंपनियों को 21,000 करोड़ रु. से ज्यादा की कमाई करवाई है.

सिर्फ पिछले साल ही 10 करोड़ से ज्यादा इंडियन चैनल्स ने कंटेंट अपलोड किया और 15 हजार से अधिक क्रिएटर्स ने 10 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार किया. अब यू ट्यूब अगले दो साल में 850 करोड़ रु का इंवेस्टमेंट करने जा रहा है ताकि भारत की क्रिएटर इकोनॉमी को और बढ़ावा दिया जा सके.