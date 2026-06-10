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अमेरिका-ईरान हमलों के बीच सहमा वॉल स्ट्रीट, अमेरिकी बाजारों में गिरावट, टेक शेयर लुढ़के

मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई. हालांकि अमेरिका में महंगाई के आंकड़े उम्मीद के मुताबिक रहे.

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अमेरिका-ईरान हमलों के बीच सहमा वॉल स्ट्रीट, अमेरिकी बाजारों में गिरावट, टेक शेयर लुढ़के
अमेरिकी शेयर मार्केट में गिरावट
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मिडिल ईस्ट में फिर जंग की आग भड़क उठी है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव का असर अमेरिकी शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है. बुधवार को वॉल स्ट्रीट में गिरावट दर्ज की गई. वहीं अमेरिका में कंज्यूमर महंगाई की रिपोर्ट उम्मीद के मुताबिक या उससे कम रहने के बाद फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना भी थोड़ी कम हो गई.

अमेरिका में स्थानीय समयानुसार, सुबह करीब 11 बजे बेंचमार्क S&P 500 इंडेक्स 0.6% गिरकर 7,340.93 पॉइंट पर आ गया, टेक-हैवी NASDAQ कम्पोजिट 0.8% गिरकर 25,473.90 पॉइंट पर आ गया और ब्लू-चिप डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1% गिरकर 50,362.31 पॉइंट पर आ गया.

कंज्यूमर महंगाई तीन साल में सबसे ज्यादा रही

मार्केट में शामिल लोग मई के लिए यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) रिपोर्ट पर ध्यान दे रहे थे, जिसमें सालाना हेडलाइन कंज्यूमर महंगाई में बड़ी बढ़ोतरी दिखी. हालांकि, इस बढ़ोतरी का 60% से ज्यादा हिस्सा एनर्जी की वजह से था. इसके अलावा, महीने-दर-महीने के आधार पर, हेडलाइन आंकड़ा अप्रैल के मुकाबले कम हुआ. उतार-चढ़ाव वाली एनर्जी और खाने-पीने की चीजों की कीमतों को हटाने के बाद, मई में कोर CPI अप्रैल के मुकाबले साल-दर-साल (Y/Y) आधार पर थोड़ी बढ़ी, लेकिन महीने-दर-महीने (M/M) आधार पर थोड़ी गिरी.

ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, मई में हेडलाइन CPI महीने-दर-महीने 0.5% और साल-दर-साल 4.2% बढ़ी, जो दोनों ही अनुमानों के मुताबिक थे. बाद वाला आंकड़ा अप्रैल 2023 के बाद सबसे ज्यादा था. कोर CPI मई में महीने-दर-महीने 0.2% और साल-दर-साल 2.9% बढ़ी, जबकि अनुमान क्रमशः 0.3% और 2.9% की बढ़ोतरी के थे.

मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण एनर्जी और गैसोलीन की कीमतों में उछाल का CPI रिपोर्ट पर बहुत ज्यादा असर दिखा. मई में एनर्जी की कीमतें साल-दर-साल 23.5% बढ़ीं, जबकि गैसोलीन की कीमतें 40.5% बढ़ीं. ये अगस्त 2022 और जुलाई 2022 के बाद सबसे ज़्यादा आंकड़े थे.

हालांकि ईरान युद्ध के असर की वजह से सालाना हेडलाइन नंबर में बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन ट्रेडर्स ने हल्के कोर इंडिकेटर्स से पॉजिटिव संकेत लिए. खास बात यह है कि कोर गुड्स महंगाई, यानी खाने-पीने की चीज़ों और एनर्जी को छोड़कर बाकी सामानों के लिए कंज्यूमर्स द्वारा चुकाई जाने वाली कीमतें, महीने-दर-महीने आधार पर 0.1% गिर गईं.

वॉल स्ट्रीट का मिला-जुला प्रदर्शन

इकोनॉमिक कैलेंडर से हटकर, वॉल स्ट्रीट के मुख्य एवरेज पिछले सेशन में मिले-जुले रहे. इस हफ्ते की शुरुआत में कुछ समय के लिए रुकने के बाद टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में फिर से भारी गिरावट आई, जिससे AI ट्रेड को लेकर चिंताएं और बढ़ गईं. चिप बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक्स को ट्रैक करने वाला फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स 1.9% गिर गया. मंगलवार को गिरावट के साथ बंद होने के बाद, खास तौर पर बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों- Nvidia, Micron, Intel और Qualcomm के शेयरों में U.S. प्री-मार्केट ट्रेडिंग के दौरान फिर से गिरावट देखी गई. U.S.-ईरान तनाव बढ़ा

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