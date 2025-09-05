विज्ञापन
विशेष लिंक

वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आई तूफानी तेजी, लगा अपर सर्किट, इस वजह से लोगों ने जमकर खरीदा

Vodafoe Idea Share: पिछले 5 दिनों से कंपनी के शेयर में करीब 11% की तेजी आ चुकी है. इसके अलावा पिछले 30 दिनों में शेयर 5% से ज्यादा उठा है.

Read Time: 2 mins
Share
वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आई तूफानी तेजी, लगा अपर सर्किट, इस वजह से लोगों ने जमकर खरीदा
  • वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 5 सितंबर को लगभग 10% की तेजी आई और अपर सर्किट लगा
  • कंपनी के शेयर पिछले पांच दिनों में करीब 11% और पिछले तीस दिनों में 5% बढ़े हैं
  • वोडाफोन आइडिया पर करीब 83 हजार करोड़ रुपये का बकाया है, जिसकी पहली किश्त मार्च 2026 तक देनी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

वोडाफोन आइडिया के शेयरों ने 5 सितंबर के दिन कमाल की तेजी दिखाई. कंपनी के शेयर करीब 10% उछलकर 7.25 के लेवल पर पहुंच गए और अपने अपर सर्किट को टच कर लिया. ये लगातार तीसरा दिन है जब कंपनी के शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं. एनएसई के डेटा अनुसार दोपहर करीब 2 बजे तक कंपनी के 83 करोड़ से ज्यादा शेयर खरीदे और बेचे गए, जिनकी वैल्यू लगभग 572 करोड़ रुपये थी. 

Latest and Breaking News on NDTV

कैसा रहा कंपनी के शेयर का प्रदर्शन

बता दें कि पिछले 5 दिनों से कंपनी के शेयर में करीब 11% की तेजी आ चुकी है. इसके अलावा पिछले 30 दिनों में शेयर 5% से ज्यादा उठा है. हालांकि बीते 6 महीनों में कंपनी के शेयर में 7.5 की गिरावट देखी गई है. 

क्यों लगा शेयरों में अपर सर्किट

सवाल ये कि आखिर कैसे वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तूफानी तेजी आई है? इसका जवाब है सरकार कंपनी की स्थिति सुधारने के लिए कई अहम फैसले ले रही है, जिसमें से एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स से जुड़ा हुआ है. ईटी की खबर के अनुसार सरकार कंपनी के बेहतर भविष्य के लिए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स को सर्च कर रही है, जो ना सिर्फ फाइनेंशियली मदद करें, बल्कि कंपनी के लिए नए आइडिया पर भी काम करे.

इस खबर के बाहर आते ही निवेशकों का भरोसा कंपनी के शेयर पर फिर से बन रहा है. निवेशकों के बीच कंपनी को लेकर एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है. 

कंपनी पर बकाया है करीब 83 हजार करोड़ रुपये

जैसा आप जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया एजीआर के भारी-भरकम कर्ज में दबी हुई है. कंपनी के ऊपर करीब 83 हजार करोड़ रुपये का बकाया है. इसके लिए कंपनी को हर साल करीब 18 हजार करोड़ रुपये चुकाने हैं. पेमेंट की पहली किश्त मार्च 2026 तक पूरी होनी है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vodafone Idea Earnings, Vodafone Idea News, Vodafone Idea Share Price, Vodafone Idea Stock Price, Vodafone Idea Shares
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com