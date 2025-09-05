वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आई तूफानी तेजी, लगा अपर सर्किट, इस वजह से लोगों ने जमकर खरीदा

वोडाफोन आइडिया के शेयरों ने 5 सितंबर के दिन कमाल की तेजी दिखाई. कंपनी के शेयर करीब 10% उछलकर 7.25 के लेवल पर पहुंच गए और अपने अपर सर्किट को टच कर लिया. ये लगातार तीसरा दिन है जब कंपनी के शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं. एनएसई के डेटा अनुसार दोपहर करीब 2 बजे तक कंपनी के 83 करोड़ से ज्यादा शेयर खरीदे और बेचे गए, जिनकी वैल्यू लगभग 572 करोड़ रुपये थी.

कैसा रहा कंपनी के शेयर का प्रदर्शन

बता दें कि पिछले 5 दिनों से कंपनी के शेयर में करीब 11% की तेजी आ चुकी है. इसके अलावा पिछले 30 दिनों में शेयर 5% से ज्यादा उठा है. हालांकि बीते 6 महीनों में कंपनी के शेयर में 7.5 की गिरावट देखी गई है.

क्यों लगा शेयरों में अपर सर्किट

सवाल ये कि आखिर कैसे वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तूफानी तेजी आई है? इसका जवाब है सरकार कंपनी की स्थिति सुधारने के लिए कई अहम फैसले ले रही है, जिसमें से एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स से जुड़ा हुआ है. ईटी की खबर के अनुसार सरकार कंपनी के बेहतर भविष्य के लिए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स को सर्च कर रही है, जो ना सिर्फ फाइनेंशियली मदद करें, बल्कि कंपनी के लिए नए आइडिया पर भी काम करे.

इस खबर के बाहर आते ही निवेशकों का भरोसा कंपनी के शेयर पर फिर से बन रहा है. निवेशकों के बीच कंपनी को लेकर एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है.

कंपनी पर बकाया है करीब 83 हजार करोड़ रुपये

जैसा आप जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया एजीआर के भारी-भरकम कर्ज में दबी हुई है. कंपनी के ऊपर करीब 83 हजार करोड़ रुपये का बकाया है. इसके लिए कंपनी को हर साल करीब 18 हजार करोड़ रुपये चुकाने हैं. पेमेंट की पहली किश्त मार्च 2026 तक पूरी होनी है.